FSG will Platz fünf

Riedrode. Drei Tage nach dem souveränen 4:1-Erfolg beim SV Nauheim ist die FSG Riedrode in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt wieder gefordert. Am Mittwochabend (19.30 Uhr) ist der TSV Lengfeld zu Gast auf dem Waldsportplatz. Die Begegnung hätte ursprünglich am 20. März stattfinden sollen. Wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Lengfeldern wurde das Match aber abgesagt. Auch am vergangenen Sonntag spielte der TSV nicht. Das lag jedoch am SV 07 Geinsheim, der ebenfalls Corona-Fälle vermeldete.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Lengfeld ist eine sehr robuste Mannschaft, die viel mit langen Bällen arbeitet und gut auf die zweiten Bälle geht. Mit ihrem Spielertrainer Lucas Oppermann und Thorsten Helfmann im Sturm haben sie außerdem richtig gute Fußballer in ihren Reihen. Sie werden uns alles abverlangen“, sagt Riedrodes Trainer Andreas Keinz. Der TSV steht mit 24 Punkten aus 21 Spielen auf dem zwölften Platz – und damit nur zwei Ränge vor der Bürstädter Eintracht, die den ersten von fünf Abstiegsplätzen belegt.

Die FSG ist mit 42 Punkten Sechster. Das Hinspiel entschied Riedrode nach frühem 0:2-Rückstand mit 3:2 für sich. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, erinnert sich Keinz, der auch im Rückspiel auf drei Punkte hofft. „Mit einem Sieg würden wir einen Punkt vor Alsbach auf Platz fünf liegen. Das ist jetzt unser Ziel. Wir haben das Zeug dazu“, meint der FSG-Coach. cpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2