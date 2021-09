FSG-Reserve findet Lösung

Riedrode. Fußball-B-Ligist FSG Ried-rode II hat einen neuen Trainer. Zumindest vorübergehend, denn der 34 Jahre alte Tunjo Bozanovic wird die Mannschaft in den kommenden Wochen trainieren. „Wenn uns so ein erfahrener Mann zur Verfügung steht, bedienen wir uns gern seiner Dienste“, sagt Spielausschussvorsitzender Thorsten Göck, der darauf verweist, dass Bozanovic bis zur vergangenen Winterpause noch den ambitionierten Kreisoberligisten TSV Auerbach trainierte.

Böck erwähnt allerdings auf die dreifache Belastung des Coaches, der außerdem noch eine Fußballschule unterhält und zudem der Sportliche Leiter des JFV Bürstadt ist.

„Tunjo ist in den kommenden Wochen, möglicherweise bis zur Winterpause unser Mann. Aber damit haben wir die Trainersuche noch nicht abgeschlossen. Wir halten weiterhin die Augen offen“, so Göck.

Er vermutet, dass Bozanovic kaum Anlaufschwierigkeiten haben wird. Unter anderem gehört der Mannschaft auch sein Bruder Perica „Pedro“ an, der in der Manier eines routinierten Torjägers schon so manch wichtigen Treffer für die FSG-Reserve erzielte.

Zu Beginn der vergangenen Woche wurde die Trainerposition bei der zweiten Mannschaft des Gruppenligisten plötzlich vakant, da sich der Verein und sein langjähriger Trainer Andreas Zinke trennten. Dies hing auch mit der sportlichen Situation zusammen. Schloss die FSG II die wegen Corona abgebrochene Saison 2020/21 als Tabellenführer ab, so musste sie seit Mitte August laufenden Saison 2021/22 bereits einige Niederlagen hinnehmen und ist von einer Spitzenposition weit entfernt. hias