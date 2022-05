Sechs Begegnungen haben die FSG Riedrode und Eintracht Bürstadt in der Fußball-Gruppenliga noch vor sich. Im Heimspiel gegen die SKV Büttelborn will die FSG am Sonntag (15.15 Uhr, Waldsportplatz) einen Schritt in Richtung 60-Punkte-Marke machen. Für die Eintracht, die um 15.30 Uhr beim SV Geinsheim gastiert, geht es im Abstiegskampf immer noch um jeden Punkt.

