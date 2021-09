FSG macht einen Fehler mehr

Fehlheim. Bei schönstem Spätsommerwetter schmeckte den Hausherren vom VfR Fehlheim das Bier auf dem im Bensheimer-Ortsteil stattfindenden Biergarten-Fest am Samstagabend dann doch etwas besser, als den Gästen von der FSG Riedrode. Schließlich hatte der VfR zuvor das Duell der beiden bis dato noch ungeschlagenen Teams in der Gruppenliga Darmstadt mit 2:1 (2:1) für sich entschieden.

Während sich die Riedroder damit erstmals in dieser Saison geschlagen geben mussten, fuhren die vom Bürstädter Sascha Huy trainierten Fehlheimer den siebten Sieg in Folge ein und verteidigten ihre Tabellenführung. „Wenn man bedenkt, dass wir die letzten rund 20 Minuten in Unterzahl gespielt haben, nehmen wir diesen Sieg gerne mit. Ich denke, dass er letztlich auch verdient war, weil wir am Ende etwas mehr in dieses Spiel investiert haben“, lautete Huys Fazit. Der Coach hatte im Vorfeld genau dieses Ergebnis getippt. „Ich kann der Mannschaft heute keinen Vorwurf machen. Es war ein sehr umkämpftes Spiel und die Jungs haben gekämpft bis zum Umfallen. Es gab im Spiel nur sehr wenige Torchancen und die beste davon hatten eigentlich wir in der 94. Minute, als Sören Heiderich auf Patrick Landwehr flankt, dessen Kopfball aus einem Meter Torentfernung aber nicht den Weg ins Tor findet“, bedauerte hingegen Duro Bozanovic, der die FSG gemeinsam mit Andreas Keinz coacht, dass Torwart Andreas Ries den späten Ausgleich verhinderte und sich die Blau-Schwarz-Gelben am Samstag in Fehlheim nicht mit einem Punkt belohnten.

„Patrick war eigentlich gar nicht fürs Spiel vorgesehen, er ist erst am Freitag aus dem Urlaub zurückgekehrt, aber wir mussten dann doch schon wieder auf ihn zurückgreifen“, musste Bozanovic am Samstag zu den Ausfällen auch noch Andre Moos zählen. „Seine Tochter ist vor zwei Tagen auf die Welt gekommen, da möchte die junge Familie jetzt zusammen sein“, hat Bozanovic dafür natürlich vollstes Verständnis. „Auch bei uns gab es Spieler, die erst aus dem Urlaub wieder gekommen sind“, konnte auch Huy keineswegs aus dem Vollen schöpfen.

Einmal falsch postiert

Nach einem Eckball durften die Hausherren vor den 150 Zuschauern in der 14. Minute erstmals jubeln. „Den Eckball haben wir am ersten Pfosten verlängert und dann köpft Luke Steinmetz zum 1:0 ein“, freute sich Huy, dass sich hier das Training der Platzherren auszahlte. „Das erste Gegentor bekommen wir nach einem Standard, in dieser Situation haben wir leider mal nicht richtig aufgepasst“, hatte Bozanovic am Defensivverhalten seiner Mannschaft ansonsten wenig auszusetzen – bis zur 29. Minute. „Der VfR hat viel mit langen Bällen operiert, einmal waren wir aber in der Defensive falsch postiert“, sah der Gästecoach, wie der VfR durch Max Schwerdt mit einem Konter auf 2:0 (29.) stellte. „Diese frühe 2:0-Führung war natürlich gut für uns, aber danach haben wir uns etwas aus der Ruhe bringen lassen“, fand Huy, dass sich seine Mannschaft von den Gästen zu sehr zur Unruhe verleiten ließ.

Daraus entstand letztlich auch das Anschlusstor der FSG. „Eigentlich ist das eine harmlose Situation, in der wir eine Zwei-gegen-Eins-Überzahl haben, aber Smajil Sadic will den Ball nach einer Ecke ins Aus köpfen und köpft ihn ins eigene Tor“, sah Huy in der 43. Minute ein Eigentor seines Innenverteidigers. Diesem sollte das Pech auch in der zweiten Halbzeit treu bleiben, als er in der 64. Minute zunächst Gelb sah und nur acht Minuten später nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot den Platz vorzeitig verlassen musste. „Die Überzahl haben wir dann nicht so gut ausgespielt, aber wir mussten ja auch schon nach etwa 70 Minuten unseren dritten Wechsel vornehmen“, sollte Duro Bozanovic in der Nachspielzeit noch die große Möglichkeit von Patrick Landwehr sehen, die aber nicht den Weg ins Tor fand.