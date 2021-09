Auf dem Papier gab es am Sonntag im Gruppenliga-Spiel zwischen der FSG Riedrode und dem SC Hassia Dieburg beim 2:2 (0:0)-Unentschieden zwar keinen Sieger, doch da den Gästen durch einen verwandelten Foulelfmeter von Tolunay Arikan der 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit (90.+5.) gelang, fühlte sich die Punkteteilung für die Hassia deutlich besser an, als für die Hausherren.

