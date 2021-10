FSG II klettert auf Rang elf

Ried. Die zweite Garnitur der FSG Riedrode hat sich bei bei der SG Odin Wald-Michelbach zumindest etwas aus dem Tabellenkeller herausarbeiten können. Die SG Olympia/VfB Lampertheim verlor hingegen beim TSV Weiher deutlich.

Odin W.-Michelb – FSG II 1:2

„Unser Sieg war absolut verdient. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir den Ton angegeben. Im zweiten Durchgang war Odin zwar etwas stärker, wir waren aber eigentlich nie in Gefahr, die Punkte teilen zu müssen“, freute sich Fabian Kreiling von der FSG. Zunächst brachte Dominik Wiegand die FSG per Strafstoß in Führung (16.). Vorausgegangen war ein Foul an Bozanovic.

In der zweiten Halbzeit glichen die Gäste aus (Andreas Rebscher, 75.), doch durch den Treffer von Maurice Hartnagel, der eine Vorarbeit von Perica Bozanovic verwertete, nahm die FSG alle drei Punkte mit und verbessert sich damit auf den elften Tabellenplatz.

TSV Weiher – SG Lampertheim 4:3

„Wir hätten hier sicherlich mehr mitnehmen können, aber es hat einfach nicht gereicht. Vielleicht lag es auch an der Einstellung“, kommentierte SG-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres die Niederlage im Odenwald. Für Weiher trafen Lukas Fath (11., 21. 90.) und Steffen Maas (86.), für die Spargelstädter Kevin Rathgeber (25., 42.) und Jakub Dzik (84.). rago

