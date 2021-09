FSG II ist vor Hambach gewarnt

Ried. Coronabedingt fiel am vergangenen Sonntag die Begegnung in der Kreisliga B-Bergstraße zwischen der FSG Riedrode II und dem FSV Zotzenbach aus. Bei den Zotzenbachern waren einige Spieler aus der ersten und zweiten Mannschaft, die sich mit Covid 19 infiziert hatten.

Mit dem Ausfall der Heimbegegnung gegen die Odenwälder kommt Andreas Zinke, der Trainer der FSG Riedrode II, gut zurecht: „Mit Julian Held, Maurice Hartnagel und Fabian Schuster hätten mir ohnehin drei Spieler gefehlt. Jetzt holen wir eben unter der Woche zu Hause nach. Wenn wir da noch Zotzenbach gemusst hätte, wäre das natürlich schon strapaziös gewesen.“

In die laufende Saison ist seine Mannschaft wesentlich schwächer gestartet als in die vergangene Runde. Längst hat sich Zinke darauf einen Reim gemacht und verweist auf die fehlende Konstanz, nicht nur was das Personelle anbelangt.

Auftakt für Auswärts-Tour

„Die Inkonstanz zieht sich bei uns durch wie ein Roter Faden. Das war aber auch schon in den vergangenen Jahren so. Bekommen wir das in den Griff, spielen wir eine gute Runde. Ist das nicht der Fall, müssen wir eben mit einem Platz im Tabellenmittelfeld vorlieb nehmen“, bleibt der Coach realistisch.

Nun trifft die FSG Riedrode II auf einen Gegner, bei dem es sogar noch schlechter lief. Die Rede ist vom TSV Hambach, der vom Udo Becker, dem früheren Trainer der ersten Mannschaft der SG Riedrode trainiert wird.

Nach eigenem Bekunden wollte die Elf aus dem Heppenheimer Stadtteil oben mitspielen, hat aber erst einen Punkt ergattert. „Jeder weiß, dass Hambach stärker ist als es das Tabellenbild aussagt. Wir werden nicht auf einen schwachen Gegner treffen“, ist sich Zinke sicher.

Die Partie in Hambach ist der Auftakt zu gleich vier Auswärtsbegegnungen für die FSG Riedrode II, denn danach geht es zu Türkspor Wald-Michelbach sowie den Zweitvertretungen der SG Odin Wald-Michelbach und der Spielvereinigung Fürth. „Erst nach diesen Begegnung wissen wir, wo wir stehen und ob wir noch eine Chance auf die vorderen Plätze haben“, glaubt Zinke Anfang Oktober die Zukunftsperspektiven seiner Elf besser einschätzen zu können.

„Wir sind heiß auf das Derby und wollen es auch gewinnen“, sagt Patrick Andres, der Sportausschussvorsitzende der SG Olympia/Lampertheim vor dem Auswärtsspiel seiner Mannschaft gegen die SG Hüttenfeld. Die Lampertheimer müssen nach dem glorreichen 5:2-Heimsieg über den FV Hofheim auf Tolga Boztepe (Urlaub), Matthias Hecher (Fußverletzung), Tobias Dubiel (privat verhindert) sowie Justin Ekkerink (Sperre) verzichten.

Aber auch die SG Hüttenfeld, die am Mittwoch spielfrei war, kann wohl kaum in Bestbesetzung antreten. Auf Wiedergutmachung sinnt der FV Hofheim, der bei der Sportvereinigung Affolterbach zu Gast ist. hias