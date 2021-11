FSG II auf Revanche aus

Ried. Wie gewonnen so zerronnen? Kaum hat sich Fußball-B-Ligist SG Hüttenfeld den zuletzt spielfreien SV/BSC Mörlenbach vom zweiten Tabellenplatz verdrängt, könnte dieser Gewinn wieder verloren gehen. Sollten die Mörlenbacher das Derby gegen den TSV Weiher gewinnen, rutschen die an diesem Wochenende spielfreien Hüttenfelder wieder auf den dritten Platz ab. Aber so weit ist es noch nicht, Mörlenbach muss erst einmal gewinnen. Und das gelang dem SV/BSC, so weist es die Statistik aus, in den vergangenen Jahren eher selten.

Die zweite Mannschaft der FSG Riedrode, die am vergangenen Wochenende mit 1:2 gegen die SGH verloren hatte, bekommt es nun mit einem vermeintlich leichteren Gegner zu tun. Doch auch die zweite Mannschaft der Spielvereinigung Fürth kann Fußball spielen. Das haben die Riedroder in dieser Saison am eigenen Leib erfahren müssen. So kehrten sie am 22. September diesen Jahres, als Andreas Zinke bereits kein Trainer mehr war, mit einer 0:2-Auswärtsniederlage aus der Odenwald-Gemeinde zurück.

Hoffen auf Wiegand und Held

Wer dennoch glaubt, die Fürther seien nur Laufkundschaft, sollte einen Blick auf den vergangenen Spieltag werfen, als es den Grün-Weißen aus dem Odenwald gelang, die SG Olympia/VfB Lampertheim mit 4:2 zu bezwingen. „Wir haben uns bei der 1:2-Heimniederlage gegen Hüttenfeld selbst um den verdienten Lohn gebracht. Deswegen wollen wir nun unbedingt gewinnen“, kann sich Riedrodes Vorstandsmitglied Fabian Kreiling mit einem Unentschieden aber nur schwer anfreunden.

Ob im letzten FSG-Heimspiel des Jahr ein Sieg gelingt, hängt auch davon ab, ob Torjäger Dominik Wiegand und Verteidiger Julian Held, die zuletzt verletzungsbedingt fehlten, wieder mit von der Partie sind. hias

