FSG hofft auf ideale Ausbeute

Riedrode. Das Einzige, was Andreas Keinz vor dem letzten Gruppenliga-Spieltag des Jahres Sorge bereitet, ist der Blick gen Himmel. „Ich weiß noch nicht, wie das Wetter in Mümling wird“, sagt der Trainer der FSG Riedrode vor dem Gastspiel bei Schlusslicht FV Mümling-Grumbach am Sonntag (14 Uhr). Aus Corona-Sicht hat Keinz trotz der Verschärfungen vom Dienstag wenig Bedenken: „Ich gehe davon aus, dass wir spielen – und wir wollen auch spielen. Wir haben keine Lust, irgendwann nächstes Jahr unter der Woche da hochzufahren.“

Das Match im Höchster Ortsteil wird der letzte sportliche Akt des Tabellensiebten (33 Punkte) in diesem Jahr. „Nächste Woche treffen wir uns für eine kleine Analyse und einen Ausblick, ansonsten geht es aber am Sonntag in die Winterpause“, gibt Keinz bekannt. Der Vorbereitungsstart ist für den 25. Januar vorgesehen.

In Mümling erwarten Keinz und Trainerpartner Duro Bozanovic keinen Spaziergang. „Ich gehe davon aus, dass der Rasen dort sehr tief sein wird. Wir müssen die Gegebenheiten und den Kampf annehmen. Außerdem hat Mümling-Grumbach vor kurzem den Trainer gewechselt und mit dem 4:3 gegen Fürth gleich ein Erfolgserlebnis gehabt“, meint Keinz. Für die Odenwälder (acht Punkte) waren es die ersten Zähler seit dem 26. September, als sie den mittlerweile zurückgezogenen FC Türk Gücü Rüsselsheim 2:0 besiegten. Danach kassierte der FV neun Niederlagen in Serie. Nach dem 2:11 beim VfR Groß-Gerau vor zwei Wochen übernahm mit Thorsten Fornoff ein früherer Leistungsträger das Traineramt.

Henrik Wegerle vor Abschied

Die FSG muss ohne die verletzten Jan-Marvin Dell und Maxi von Dungen planen. Amer Gara Hassan, Sören Heiderich, Nils Schwaier, Tomislav Tadijan und Henrik Wegerle sind angeschlagen. Da die „Zweite“ in der B-Liga spielfrei ist, werden Keinz und Bozanovic wohl auf Spieler aus der 1b zurückgreifen. Ausreden lassen die Coaches nach den Siegen gegen Fürth (6:5) und Alsbach (3:2) nicht gelten. „Wir wollten mindestens sieben Punkte aus den letzten drei Spielen holen. Jetzt stehen wir bei sechs Punkten und wollen noch mal alles rausholen“, stellt Keinz klar.

Für Wegerle würde es laut Keinz das letzte Spiel im FSG-Trikot. „Er ist bald mit Weiterbildung und Hausbau schwer beschäftigt, da bleibt leider keine Zeit mehr für Fußball“, verkündet Riedrodes Trainer. Wintertransfers sind dennoch „nicht angedacht“, so Keinz. cpa