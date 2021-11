FSG erwischt miesen Tag

Ried. In der Fußball-B-Liga hat es die Reserve der FSG Riedrode beim 0:3 nicht geschafft, den positiven Trend der zweiten Mannschaft der Spielvereinigung Fürth zu stoppen. Damit haben die Odenwälder wichtigen Boden im Kampf um den Klassenerhalt gut gemacht und nach Punkten mit der zweiten Mannschaft der SG Odin Wald-Michelbach II aufgeschlossen. Nach dem 4:2-Heimsieg über die SG Olympia/VfB Lampertheim siegte Fürth auch in Riedrode, das trotz der Niederlage weiterhin auf Rang elf steht.

„Alles, was wir in den vergangenen Wochen richtig gemacht haben, wurde gestern falsch gemacht“, brachte es Riedrodes Sprecher Fabian Kreiling auf den Punkt. Gleich in der fünften Minute nahm das Ried-roder Unglück seinen Lauf. Als die Abwehr den Ball verlor, machte sich dies Fürths Jan Philipp Metzer zunutze und traf zum 0:1. In der 32. Minute unterlief Riedrodes Fabian Gräf per Kopf ein Eigentor zum 0:2.

Die zweite Halbzeit brachte aus Sicht der Gastgeber keine Besserung. Im Gegenteil. In der 58. Minute sah Torwart Nils Heiser nach einer Notbremse die Rote Karte, so dass fortan Eduard Tropman zwischen den Pfosten stand. Aber auch dieser musste noch einen Treffer hinnehmen: Die Fürther spielten schön über rechts, der Ball kam zu Metzger, der ihn an Tropman vorbei zum 0:3 einschoss. „Wir haben heute vor allen Dingen Kampf und Einsatz vermissen lassen. Der Fürther Sieg ist hochverdient“, befand Kreiling.

Schlechte Stimmung herrschte auch bei der SG Hüttenfeld. Hatte sich die SGH vor einer Woche den zweiten Tabellenplatz erobert, musste sie am Sonntag tatenlos zusehen, wie Hüttenfelds Konkurrent SV/BSC Mörlenbach das Derby gegen den TSV Weiher mit 4:0 gewann und vorbeizog. hias

