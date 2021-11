FSG bestraft SG eiskalt

Ried. In der Fußball-B-Liga Bergstraße hat die zweite Mannschaft der FSG Riedrode das Derby bei der SG Olympia/VfB Lampertheim mit 5:2 für sich entschieden. Die SG Hüttenfeld und dem SV/BSC Mörlenbach trennten sich unentschieden, während der FV Hofheim in Kirschhausen unterlag.

SG Hüttenfeld – Mörlenbach 1:1

In der 54. Minute bot sich den Hüttenfeldern eine sehr große Chance in Führung zu gehen, doch Tobias Lerchl verfehlte knapp. Statt der SG Hüttenfeld gelang der SV/BSC Mörlenbach vor 80 Zuschauern der erste Treffer. Ervin Beka sorgte nach einem Pressschlag mit Hüttenfelds Torwart Max Massion in der 78. Minute das 0:1. Damit deutete sich die Hüttenfelder Niederlage langsam aber sicher an, doch in der Nachspielzeit setzte Andreas Rünger mit einem schönen Freistoß und dem 1:1 den Schlusspunkt. „Das war heute ein leistungsgerechtes Unentschieden. Wir sind immer besser ins Spiel gekommen“, sagte Hüttenfelds Trainer Hans Scheidel.

SV Kirschhausen – FV Hofheim 2:1

Gut gespielt und dennoch verloren. Bei der 1:2-Auswärstniederlage gegen Kirschhausen war für den FV Hofheim mehr drin. „Wir waren zwar über weite Strecken das spielbestimmende Team. Aber Hofheim hat uns gefordert und in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne geworfen“, bilanzierte Kirschhausens Trainer Frank Tegelkämper. Die Platzherren gingen in der 32. Minute mit 1:0 in Führung. Nach einer weiten Flanke stand Remo Kittel am langen Pfosten goldrichtig und köpfte ein. Schön über die Außen spielte Kirschhausen auch in der 70. Minute. Der Ball landete bei Nils Laubenheimer, der aus 18 Metern unhaltbar zum 2:0 abzog. Der FVH gab jedoch nicht auf und erarbeitete sich so manche Chance. Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit aber wurde er mit dem 2:1 belohnt, als Maximilian Hödl den Ball über den herauslaufenden Kirschhäuser Schlussmann Patrick Ofenloch ins Tor schlenzte.

SG Lamperth. – FSG Riedrode II 2:5

„Meine Mannschaft saß nach der Niederlage wie ein Häuflein Elend in der Kabine“, fühlte Lampertheims Sportausschussvorsitzender Patrick Andres mit seinen Spielern und bedauerte, dass es ihnen nicht gelungen war, sich für eine gute Leistung zu belohnen. Doch die FSG trat einfach cleverer und routinierter auf als die Spielgemeinschaft.

Nach Treffern von Gianluca Lucchese und Mirko Alimi stand es in der 34. Minute schon 2:0 für die Gäste. Doch noch vor dem Wechsel gelang der SG nach einem Doppelpack von Emre Gülmez (40., 44.) der Ausgleich. Kurz nach der Pause traf Lampertheims Kevin Rathgeber nur den Pfosten (53.). Fabian Schuster machte es fünf Minuten später besser: 3:2 für die FSG. Nun wendete sich das Blatt endgültig zugunsten der Riedroder von Interimscoach Tunjo Bozuanovic, die mit Treffern von Mirko Alimi (78.) und Julian Held (81.) alles klarmachte – 2:5. hias