Die FSG Riedrode hat sich den fünften Platz in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt geschnappt. Mit einem 5:0 (2:0)-Heimsieg im Nachholspiel gegen den TSV Lengfeld zog die Elf von Duro Bozanovic/Andreas Keinz am FC Alsbach vorbei. Am Wochenende ist die FSG wieder von einer Verlegung betroffen und somit spielfrei. Dagegen will Eintracht Bürstadt am Sonntag (15.30 Uhr) beim TSV Höchst die nächsten

...