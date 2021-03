Bremen. Rein sportlich betrachtet ist die Fußball-Welt in Wolfsburg gerade ziemlich perfekt. Der VfL eilt von Sieg zu Sieg und strebt mit Macht in Richtung Champions League. Riesigen Anteil am beeindruckenden Aufschwung des Clubs haben Mittelfeldmotor Maximilian Arnold und Torjäger Wout Weghorst. Doch die beiden haben auch ein Problem: Ihre Top-Leistungen werden von den Nationaltrainern ihrer Heimatländer nicht so geschätzt wie gewünscht. In die Freude über den Erfolg im Verein mischt sich bei ihnen daher auch Frust.

„Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, das muss ich ehrlich sagen“, sagte Arnold, der von Bundestrainer Joachim Löw erneut nicht berücksichtigt worden war. „Man macht alles, tut alles, steht auf Platz drei. Ich denke, ich spiele auch eine ganz gute Partie, da immer noch keine Chance zu bekommen. . .“. Tatsächlich war Arnold auch beim 2:1 des VfL in Bremen wieder einer der besten Wolfsburger. Weghorst erklärte: „Das Thema ist sehr enttäuschend, aber was soll ich da noch zu sagen.“ dpa