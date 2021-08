Freiburger Wechselspiel

Freiburg. Fußball-Bundesligist SC Freiburg verliert nach nur einem Jahr überraschend seinen zentralen Mittelfeldspieler Baptiste Santamaria (Bild). Der Franzose wechselt zum Ligue-1-Club Stade Rennes, teilte der Verein am Dienstag mit. Zur Höhe der Ablösesumme machten die Freiburger keine Angaben.

Der 26-Jährige war im Sommer 2020 vom französischen Club SCO Angers nach Freiburg gekommen, mit einer Ablöse von rund zehn Millionen Euro wurde er zum Rekordeinkauf der Südbadener.

© picture alliance/dpa

„Baptiste ist relativ kurzfristig mit dem Wunsch an uns herangetreten, mit seiner Familie zurück in die französische Heimat wechseln zu können“, sagte SC-Sportvorstand Jochen Saier. „Wir haben uns nach schwieriger Gesamtabwägung dazu entschlossen, den Transfer aufgrund seiner persönlichen Situation und stimmiger finanzieller Rahmenbedingungen zu ermöglichen.“

Als Ersatz kommt nach „kicker“-Informationen Maximilian Eggestein vom Bundesliga-Absteiger Werder Bremen. Der 24-Jährige zählte an der Weser zu den Topverdienern und kam in dieser Saison bislang in allen drei Bremer Liga-Begegnungen über die volle Spielzeit zum Einsatz. dpa (Bild: dpa)

