Fortuna-Talentschuppen greift Platz zwei an

Heddesheim/ Mannheim. Der FV Fortuna Heddesheim II befindet sich in der Fußball-Kreisklasse A2 im Verfolgerfeld der Spitzenteams. Konstant und unbekümmert hält sich die junge Mannschaft von Trainer Thomas Jöhl im Dunstkreis von Platz zwei auf. Für den erfahrenen Coach ist das Abschneiden seines Teams keineswegs eine Überraschung. „Vor der Saison waren meine Favoriten Sandhofen, Schriesheim und Käfertal; und dann habe ich schon uns gesehen“, so Jöhl. „Wir hatten anfangs etwas Probleme, aber danach lief es sehr gut. Die umgekrempelte, junge Mannschaft spielt mit Leidenschaft, Spielwitz und Freude.“

Dass die Reife für ganz oben noch nicht reicht, blieb aber auch Jöhl nicht ganz verborgen. Am vergangenen Wochenende war die Partie gegen den TSV Amicitia Viernheim II nach einer 4:0-Erfahrung eigentlich schon so gut wie eingetütet. Nach 60 Minuten schwanden aber die Konzentration und die Kräfte und mit dem 4:3 wurde es noch einmal eng.

„Im zentralen Mittelfeld und in der Außenverteidigung stehen Spieler, die gerade einmal 18 und 19 Jahre alt sind. Ihnen fehlt noch ein Stückchen Erfahrung und Cleverness“, betont der Coach, der seinem Talentschuppen dennoch den großen Coup zutraut. „Wir können die Augen nicht verschließen. Platz drei ist eine tolle Situation. Und ja – ich will hoch.“ Ein Schlüsselspiel steigt am kommenden Sonntag, wenn Jöhls junge Wilde beim Tabellenzweiten DJK Feudenheim antreten. „Die DJK ist von hinten bis vorne bärenstark und für mich in diesem Spiel Favorit. Wir werden aber versuchen, das ganze Gebilde der Feudenheimer zu stören“, fühlt sich Jöhl in der Außenseiterrolle wohl – wie auch schon in der bisherigen Saison.

Nagelprobe bei DJK Feudenheim

Für die DJK Feudenheim besteht dagegen die Möglichkeit, den Gegner auf einen Schlag auf fünf Punkte zu distanzieren. Vom klaren 5:0-Hinspielsieg will sich der spielende Co-Trainer Anthony Hannemann dabei nicht blenden lassen. „Diese Partie war schon komisch. Wir haben nach 30 Minuten aus dem Nichts das 1:0 gemacht und danach lief es“, erinnert sich der Torhüter, der aufgrund von Meniskus-Problemen sicher ausfallen wird. „Wir dürfen Heddesheim II keinen Ballbesitz schenken, müssen sie permanent nerven. Dann bin ich von unserer spielerischen Klasse überzeugt.“ wy

