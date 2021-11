Flaschenwurf kostet drei Punkte

Bergstraße. Bestraft worden ist Fußball-D-Ligist TSV Hambach II für den Spielabbruch gegen den ISC Fürth II am 20. Oktober. Die Partie wird mit 3:0 für die Fürther gewertet, zudem muss der TSV die Mindest-Geldstrafe von 100 Euro bezahlen.

Der Schiedsrichter hatte die Partie nach 47 Minuten beendet, nachdem ein TSV-Spieler eine Glasflasche auf den Boden geworfen hatte, die, so formulierte es Einzelrichter Gerhard Ripper, in „unzählige Teile“ zersplittert war und die Scherben sich „über große Teile des Kunstrasens“ verteilten. Der Unparteiische hatte Zweifel, dass alle Scherben in angemessener Zeit beseitigt werden konnten und brach ab.

Dass dem Flaschenwurf eine rassistische Beleidigung vorausgegangen sei, dafür gebe es keine neutralen Zeugen. Die Fürther bestritten den Vorwurf, der Schiedsrichter hatte nichts gehört. Er beschrieb nur, dass der betroffene Hambacher „sehr aufgebracht“ in die Kabine gegangen sei. „Somit ist dieser Sachverhalt nicht endgültig aufzuklären“, heißt es weiter. all