FK Srbija nun auf dem Relegationsrang

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat Spitzenreiter FT Kirchheim zum Auftakt der Rückrunde eine 1:4-Heimniederlage gegen die SG Heidelberg-Kirchheim kassiert. Der Ligazweite ASC Neuenheim und der Dritte VfL Kurpfalz Neckarau waren spielfrei. Der Ligavierte FC Türkspor Mannheim hätte sich die Tabellenführung zurückholen können, nutze den Patzer der Kirchheimer aber nicht. Der abstiegsgefährdete FK Srbija Mannheim holte einen wichtigen Dreier.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

FK Srbija – Lützelsachsen 2:1 (2:0)

Thorsten Kniehl kam in der Winterpause vom Verbandsligisten Fortuna Heddesheim zu Srbija. „Ich will helfen, dass der Club in der Landesliga bleibt“, sagte der Angreifer, der bei den Feudenheimern jede Menge Perspektive sieht. Am Sonntagnachmittag hat Kniehl schon mal seinen Teil beigetragen, dass der FK den Ligaverbleib noch schaffen kann. Auf dem Platz an der Lauffener Straße besiegte Srbija mit der TSG Lützelsachsen einen direkten Konkurrenten und rückte auf den viertletzten Tabellenrang vor, der für die Teilnahme an den Relegationsspielen berechtigt. In einer kampfbetonten ersten Halbzeit war Srbija effektiver. Vuk Spanovic (14.) mit einem direkten Freistoß und Kniehl (20.) brachten die Mannheimer mit ihren Treffen mit 2:0 in Front. Das Team von Lützelsachsen, das durch die Niederlage auf einen Abstiegsrang abrutschte, gelang zwar fünf Minuten nach Wiederanpfiff das 1:2 (50.) durch Alessandro Carocci, und die TSG drückte bis zum Schluss auf den Ausgleich. Doch Srbija hielt den Vorsprung. Matthias Schröder sah bei Lützelsachsen in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot (90.+7). fk

Ziegelh./P. – FC Türkspor 4:1 (1:0)

Das hatten sich Serif Gürsoy und Caner Dönmez, die Trainer des Tabellenvierten FC Türkspor Mannheim, ganz anders vorgestellt. Der FC kassierte zum Rückrundenauftakt eine klare Niederlage beim Ligafünften DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal, der sich mit dem Erfolg im Rennen um die Plätze eins und zwei zurückgemeldet hat. „Ja, die Teams von hinten werden noch einmal kommen, die Liga rückt enger zusammen, Ziegelhausen hat verdient gewonnen“, befand Gürsoy.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Mannheimer hatten lange mehr Ballbesitz, Türkspor war in den ersten 20 Minuten das bessere Team. „Aber wir haben aus der guten Anfangsphase nichts Zählbares herausgeholt. Und nach dem 0:2 durch den Elfmeter direkt nach der Pause war die Partie für uns praktisch schon vorbei“, sagte der Türkspor-Trainer. Nach starker Anfangsphase der Mannheimer bekamen die Platzherren ab der 35. Minute die Partie in den Griff. Steffen Foshaq erzielte das 1:0 (36.). Nach der Halbzeit erhöhte der gleiche Spieler mit einem verwandelten Foulelfmeter auf 2:0 (49.).

Neuzugang Burak Gülmez wurde bei Türkspor in der Halbzeit ausgewechselt. Der neue Innenverteidiger Martin Rau spielte durch. Hoffnung keimte auf, als Rahmi Can Bas auf 1:2 (65.) verkürzte. Doch Ziegelhausen übernahm kurz darauf wieder die Kontrolle. Finley Martin (73., 90.+1) machte mit seinem Doppelpack den Erfolg der DJK perfekt. fct