Fix: Kocak folgt Kuntz

Istanbul. Der frühere Coach des SV Waldhof Mannheim Kenan Kocak (Bild) wird Assistent des neuen türkischen Fußball-Nationaltrainers Stefan Kuntz. „Für mich beginnt ab sofort ein neuer Lebensabschnitt“, schrieb der 40-Jährige bei Instagram. „Ich habe das Angebot, ein Teil der neuen Struktur in der türkischen Nationalmannschaft zu sein, dankend angenommen“. Diese Redaktion hatte bereits in der vergangenen Saison darüber berichtet. Der zuletzt bei Hannover 96 tätige Coach fügte an: „Wir haben Großes vor und ich freue mich auf das, was bevorsteht.“

Der zuletzt als deutscher U-21-Nationaltrainer tätige Kuntz hatte vor einer Woche einen Vertrag als Chefcoach der Türken unterzeichnet. Dabei hatte der 58-Jährige bestätigt, dass Kocak bei der Suche nach einem türkisch sprechenden Assistenten „zum Kandidatenkreis“ gehöre. Der in Kayseri geborene Kocak trainierte in Deutschland unter anderem den VfR Mannheim, Waldhof Mannheim, den SV Sandhausen und zuletzt Hannover. dpa