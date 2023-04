Feudenheim will nachlegen

Mannheim. Mit einem Nachholspiel zwischen dem SV Laudenbach und der DJK Feudenheim wird am Donnerstagabend (19.30 Uhr) die Tabelle der Fußball-Kreisklasse A2 weiter gerade gezogen. Von der Papierform her spricht alles für eine klare Angelegenheit für die Feudenheimer gegen das Team von der Bergstraße, das mit erst fünf Punkten abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz steht. Doch von einem Selbstläufer geht DJK-Trainer Dirk Ritschel dennoch nicht aus.

„Ich muss meiner Mannschaft nicht sagen, dass jedes Spiel nur mit Wille und taktischer Disziplin gewonnen werden kann – egal, ob es gegen den Ersten oder den Letzten geht“, erklärt Ritschel. „Meine Jungs sind gut drauf und werden gegen Laudenbach mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen.“

Nach einer Durststrecke von vier sieglosen Partien in Folge sind die Feudenheimer am vergangenen Wochenende mit einem 5:3 gegen die TSG Lützelsachsen II in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Dem soll nun ein weiterer Dreier an der Bergstraße folgen. „Unser Ziel ist es, auf diesem Niveau die Saison zu Ende zu bringen und die kommenden Spiele zu gewinnen“, betont Ritschel. wy