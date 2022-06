In der Fußball-Kreisliga B Bergstraße hörte man die Wackersteine bei der Spielgemeinschaft Olympia/VfB Lampertheim plumpsen. Denn mit dem 1:0-Auswärtserfolg beim FSV Zotzenbach sind die Schützlinge von Thomas Düpre gerettet und brauchen nicht in die Abstiegsrelegation. In einer Begegnung, in der es für beide Mannschaften um nichts mehr ging, unterlag die SG Hüttenfeld dem TSV Gras-Ellenbach

