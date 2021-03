Augsburg. Nichts geht mehr bei Marco Rose und Borussia Mönchengladbach: Trotz zahlreicher Torchancen und langer Dominanz setzte sich für den künftigen Dortmunder Trainer mit seiner aktuellen Mannschaft der Absturz in der Fußball-Bundesliga mit dem 1:3 (0:0) beim brutal effizienten FC Augsburg nahtlos fort. „Die erste Halbzeit waren wir nicht auf dem Platz. Aber nach ein paar harten Worten in der Pause lief es dann. Wir wussten, was wir falsch gemacht haben und haben das Spiel gedreht“, freute sich Augsburgs Torhüter Rafal Gikiewicz.

AdUnit urban-intext1

Der nur 1,74 Meter große Schweizer Ruben Vargas mit einem Kopfball (52. Minute) und Angriffskollege Marco Richter (76.) sowie der Ex-Gladbacher André Hahn (89.) bescherten den in der ersten Hälfte harmlosen Augsburgern wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Nationalspieler Florian Neuhaus konnte am Freitag mit dem 1:1 in der 68. Minute die sechste Pflichtspiel-Niederlage der Gladbach nacheinander nicht abwenden. Rose stand konsterniert am am Spielfeldrand. Kapitän Lars Stindl schoss sogar einen Foulelfmeter neben das Tor (38.). Nach sieben sieglosen Liga-Partien rückt ein Europapokalplatz für die Gladbacher in noch weitere Ferne. Und am Dienstag dürfte nach dem 0:2 im Hinspiel gegen Manchester City das Achtelfinal-Aus in der Champions League folgen. dpa