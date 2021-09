FC Türkspor richtet sich an der Spitze ein

Mannheim. In der Fußball-Landesliga hat der VfL Kurpfalz Neckarau einen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim SC Horrenberg ging das Team des Trainertrios Richard Weber, Feytullah Genc und Bernd Wigand leer aus. Der FC Türkspor Mannheim hat die Tabellenführung mit einem Arbeitssieg verteidigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SC Horrenberg – Neckarau 2:0

Lacky Paschaloglou, der Abteilungsleiter der Neckarauer, zeigte sich nach der zweiten Saisonniederlage enttäuscht: „Vorne waren wir einfach zu harmlos, hinten waren wir zweimal zu unkonzentriert. Diese Niederlage ist absolut unnötig gewesen. So haben wir eine Riesenchance verpasst, uns nach vorne in der Tabelle zu schieben.“

Nach dem 3:2-Sieg unter der Woche im Derby gegen Brühl waren die Neckarauer mit breiter Brust nach Balzfeld gefahren. Im ersten Durchgang war der VfL Kurpfalz auch besser, doch es ging torlos in die Halbzeitpause. Kurz nach Wiederanpfiff nutzte dann Christian Schneider einen Fehler der Neckarauer zum 1:0 für die Horrenberger, die elf Minuten später auf 2:0 erhöhten. Marc Rothenberger war für den SC erfolgreich. „Danach haben wir im Angriff einfach keine Lösungen gefunden, das hat mich schon sehr verärgert, darüber müssen wir sprechen“, sagte Paschaloglou. „Der Gegner hat diszipliniert verteidigt, trotz klarer Überlegenheit haben wir keine Torchancen kreiert. Das ist schade, wir haben unsere wenigen Möglichkeiten nicht nutzen können“, ergänzte Coach Feytullah Genc. vfl

Türkspor – HD-Kirchheim 3:2

„Unsere Qualitäten haben sich letztlich durchgesetzt“, sagte Türkspor-Trainer Serif Gürsoy. Seine Mannschaft kam gut in die Partie und ging nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Front. Kirchheim schaffte den Ausgleich und hielt gut mit. Vor der Pause legten die Mannheimer aber zwei Treffer nach. Dann verletzte sich bei der SG der beste Akteur Mustafa Hariri. Nach einem Fehler des Türkspor-Keepers kam Kirchheim in der Schlussminute noch zum 2:3. fct

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

FT Kirchfeld – FK Srbija 8:1

Die Mannheimer standen von Beginn auf verlorenem Posten, lagen schon nach 32 Minuten mit 0:4 zurück. Srbija wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. fk