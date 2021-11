FC Türkspor erwischt es gegen Brühl

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat Spitzenreiter FC Türkspor Mannheim erstmals in dieser Saison verloren. Dennoch bleibt das Team des Trainerduos Serif Gürsoy und Caner Dönmez mit drei Punkten Vorsprung vorn, da Verfolger FT Kirchheim das Duell beim Tabellendritten ASC Neuenheim mit 0:1 verlor. Wegen Coronafällen im Neckarauer Team wurde das Spiel des VfL Kurpfalz in Kirchheim kurzfristig abgesetzt.

FC Türkspor – FV Brühl 1:2 (1:1)

„Das war leider unser bislang schlechtestes Saisonspiel“, sagte Serif Gürsoy nach der ersten Niederlage seiner Mannschaft. „Brühl hat das sehr gut gemacht. Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, haben uns aber kaum Chancen herausgespielt.“

Brühl verlegte sich auf Konter und war damit brandgefährlich. In der 30. Minute ging der FVB durch den Treffer von Leon Wihler mit 1:0 in Front. Türkspor glich kurz vor der Pause aus: Rahm Can Bas verwandelte einen Foulelfmeter. Im zweiten Durchgang versuchte der Primus, das Spiel zu machen. Brühl verteidigte aber stark – und setzte den entscheidenden Stich. Nach einem blitzsauberen Konter erzielte Alagie Camara das 2:1 (65.). Den Vorsprung retteten die Brühler über die Zeit. „Irgendwann musste das passieren. Schade, wir hätten unsere Führung an der Tabellenspitze ausbauen können“, sagte Gürsoy. fct

VfB St. Leon – FK Srbija 3:1

Der FK Srbija kassierte die fünfte Auswärtsniederlage in Folge und bleibt mit nur sechs Punkten in der Abstiegszone. Der Ligavorletzte, der unter der Woche das Nachholspiel beim ASV Eppelheim mit 1:3 verloren hatte, hielt gegen den VfB aber lange mit. St. Leon ging durch den Treffer von Dennis Ferber (19.) in Front. Srbija wurde offensiver und bekam einen Elfmeter zugesprochen (22.). VfB-Keeper Jochim parierte, doch nur drei Minuten später war er machtlos, als Aleksandar Markovic eine Unachtsamkeit des VfB zum 1:1 (25.) nutzte. Die Freude bei Srbija währte jedoch nicht lange. Justin Wagner erzielte nach einer Einzelleistung das 2:1 für St. Leon. In der Nachspielzeit machte Oliver Bitz den Erfolg des VfB perfekt. vfb

