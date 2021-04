Mannheim. Der FC Türkspor Mannheim nutzt die spielfreie Zeit und bastelt an seiner Zukunft. Die Landesliga-Mannschaft belegte zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung Platz eins und klopfte ans Tor zur Verbandsliga. Dies soll auf jeden Fall in der nächsten Saison wiederholt werden, sofern die aktuelle Spielrunde abgebrochen wird. Das Trainerteam Serif Gürsoy und Caner Dönmez hat bereits seine Zusage für die nächste Saison erteilt. Mit Joshua Burkhardt (VfR Mannheim II) konnte ein Rückkehrer für die vakante Torhüterposition verpflichtet werden, außerdem stößt mit Izzeddine Noura (FV Fortuna Heddesheim) ein verbandsligaerfahrener Stürmer hinzu.

Nachdem die Hausaufgaben in der ersten Mannschaft des FC Türkspor abgearbeitet sind, haben die Verantwortlichen nun auch im Unterbau Nägel mit Köpfen gemacht. Trainer Bahadir Tuluntas wird auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie stehen. „Es passt mit den Jungs, wir haben eine sehr gute Kommunikation“, führt Tuluntas seine Beweggründe für die Fortsetzung seiner Tätigkeit aus. „Wir bekommen ein paar Spieler aus dem Landesliga-Kader hinzu, außerdem verstärken wir uns mit einigen jungen Akteuren.“ Das Ziel für beide Mannschaften lautet für die nahe Zukunft Aufstieg in die nächsthöhere Liga. „Die Lücke zwischen den beiden Teams darf nicht zu groß sein“, betont Tuluntas und trägt das ehrgeizige Saisonziel „Kreisliga-Aufstieg“ für die nächste Spielrunde mit.

Joshua Burkhardt soll bei Türkspor den freien Platz im Tor übernehmen. © Nix

Zudem wird der FC Türkspor Mannheim für die Saison 2021/22 mit großer Wahrscheinlichkeit sogar eine dritte Mannschaft in den Spielbetrieb schicken. Bestehen soll das Team, das dann in der B-Klasse starten wird, zum Teil aus Akteuren, die zuletzt in der A-Liga-Mannschaft gespielt haben. Offen ist derweil noch, wer Trainer des FC Türkspor Mannheim III wird. wy