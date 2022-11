FC Alemannia gibt sich bescheiden

Ried. „Das ist sehr zufriedenstellend“, sagt Klaus Anthes, der Vorsitzende des Fußball-Kreisoberligisten FC Alemannia Groß-Rohrheim, und meint damit den Tabellenstand der ersten Mannschaft. Diese profitierte am vergangenen Sonntag vom spielfreien Wochenende der SSG Einhausen und verdrängte diese vom zweiten Tabellenplatz. Groß-Rohrheim, Einhausen und der zweite Platz in der Kreisoberliga. War da nicht was?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Saison 2017/18 belegten die Groß-Rohrheimer Rang zwei im Endklassement, wollten aber partout nicht an der Aufstiegsrelegation in die Gruppenliga teilnehmen. In diesen Genuss kam schließlich die SG Einhausen – und die war in der Saison 2018/19 im Darmstädter Fußballbezirk vertreten. Doch letztlich war die SGE, die kurz vor dem fußballerischen Zusammenschluss mit dem FSV Einhausen zur SSG Einhausen stand, auf diese starke Spielklasse nicht vorbereitet und musste direkt wieder absteigen.

„Die Frage, ob wir in dieser Saison an solch einer Relegation teilnehmen würden, stellt sich derzeit für uns nicht. Da muss es schon Frühjahr werden, bis wir uns mit dieser Sache beschäftigen. Sofern sie dann noch auf der Tagesordnung steht“, sieht Klaus Anthes derzeit keinen Bedarf, sich diesem Thema zu widmen. Ungeachtet dessen ist er danach bestrebt, dass der Höhenflug seiner Mannschaft anhält. Und da steht die Elf von Georg Eckhardt bereits am Sonntag (15.15 Uhr) vor der nächsten Herausforderung, wenn sie bei Eintracht Wald-Michelbach II antritt. „Das waren meist enge Spielausgänge. Holen wir in Wald-Michelbach einen Punkt, wäre ich bereits zufrieden“, meint Anthes erneut bescheiden. Ein Fragezeichen steht allerdings noch hinter dem Einsatz von Torjäger Marcel Eckhardt (Oberschenkelprobleme).

Mehr zum Thema Fußball-Kreisoberliga Die Pleitenserie soll enden Mehr erfahren Spiel der Woche FC Alemannia ist gewarnt Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-Kreisoberliga Sonntagsschuss leitet FVB-Niederlage ein Mehr erfahren

Eine Begegnung mit Seltenheitswert ist im Fußballkreis Bergstraße indes die Paarung zwischen der KSG Mitlechtern und dem FV Biblis. Es war in der Saison 2003/04, als beide Vereine letztmalig in einem Punktspiel aufeinandertrafen. Zwar hatten es die Bibliser auch in den beiden folgenden Spielzeiten mit den Mitlechternern zu tun, doch bildeten diese bereits eine Spielgemeinschaft mit ihrem Nachbarn SV Lörzenbach. Nach der 0:2-Heimniederlage gegen die Tvgg Lorsch weiß Biblis-Trainer Torsten Schnitzer, was die Stunde geschlagen hat: „Ich verlange von meinen Jungs, dass sie sich dem Ernst der Lage bewusst sind. Jetzt haben wir die Chance, etwas gutzumachen“, betont Schnitzer, der im Rimbacher Gemeindeteil auf Denny Osswald (beruflich bedingt) und André Bandieramonte (Leiste) verzichten muss.

„Das hat uns gerade noch gefehlt“, kommentierte Frank Willhardt, der Pressesprecher des TV Lampertheim, die Rote Karte gegen Marc Christopher Schader am vergangenen Sonntag in Lörzenbach mit einem ironischen Unterton. Somit sind es mittlerweile fast zehn Spieler, die Trainer Karl-Heinz Göbel vor dem Heimspiel am Sonntag gegen die Spielvereinigung Fürth nicht zur Verfügung stehen.

In der Begegnung Letzter gegen Erster ist die SG Azzurri/Olympia Lampertheim gegen die SG Odin Wald-Michelbach klarer Außenseiter. hias