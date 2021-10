Favorit FVB warnt vor der SG NoWa

Ried. Am Sonntag kommt es zum einzigen Riedderby dieses Jahres in der Kreisliga A. Beim Bibliser Stadtduell empfängt der FV Biblis die SG Nordheim/Wattenheim im Stadion an der Pfaffenaue.

Auch wenn die Biblis als Tabellendritter der haushohe Favorit ist, ist der Respekt vor der Sportgemeinde groß. „Die SG NoWa wird uns nichts schenken. Die werden mit allen Mitteln versuchen, uns das Leben so schwer wie möglich zu machen. Ich erwarte eine sehr umkämpfte Partie“, sagt FVB-Spielertrainer Torsten Schnitzer.

In einem sind sich beide Coaches einig. Sowohl Schnitzer beim FVB, als auch Jens Stark bei der Sportgemeinde sind sich sicher: „So ein Derby hat seine eigenen Gesetze.“

Stark hofft, dass seine Spieler das verinnerlichen: „Das wird eine ganz schwere Aufgabe für meine Jungs. Ich hoffe, dass sich der Derbycharakter überträgt und meine Spieler alles geben.“ Stark baut auf eine solide Abwehr und setzt auf Nadelstiche: „Hinten müssen wir dicht halten und dann den einen oder anderen Konter hoffentlich erfolgreich abschließen.“

Doppelte Belastung

Personell sieht es bei den Nordheim/Wattenheimern nicht gerade rosig aus. Fabian Torger, Jonathan Bedford und Kapitän Tobias Theiss fehlen verletzungsbedingt. Dazu musste die SG NoWa am Donnertagabend im Pokal gegen die SG Odin Wald-Michelbach antreten. Im Pokal wollte Stark aber nicht mit einer B-Elf spielen lassen: „In der letzten Runde haben wir gegen Lorsch so ein gutes Spiel gemacht, da haben es sich alle in der Mannschaft verdient, auch gegen Wald-Michelbach zu spielen. Auch, wenn es uns personell besser gehen könnte, jammern wir nicht. Wir werden immer elf Spieler auf den Platz bringen.“

Doch auch der FVB wird nicht in Bestbesetzung auflaufen können. Mit Roy Ruffini und Lukas Jöst fehlen zwei wichtige Spieler verletzungsbedingt. Schnitzer erwartet aber dennoch einen Heimsieg, schließlich ist die Tabellenspitze in Reichweite: „Es ist klar, dass uns die SGN einiges abverlangen wird. Aber der Sieg wäre für uns enorm wichtig. Derby hin oder her, wir wollen oben dranbleiben.“