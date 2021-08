Wenn in den vergangenen Tagen der Fernseher lief, herrschte in Hassan Amins Wohnzimmer in Darmstadt Stille. Die dramatischen Entwicklungen in der afghanischen Hauptstadt Kabul, in der die Steinzeit-Islamisten der Taliban blitzartig die Macht an sich gerissen haben, machen Amin fassungslos. Seit sieben Jahren trägt er das afghanische Nationaltrikot. Mit Stolz. „Ich habe es noch gar nicht

...