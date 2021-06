Ex-Profi kehrt in Odenwald zurück

Unter-Flockenbach. Mit einem Paukenschlag hat der SV Unter-Flockenbach seine Personalplanungen für die Saison 2021/22 abgeschlossen. Mit der Verpflichtung des gebürtigen Affolterbachers Nico Hammann ist dem Fußball-Verbandsligisten ein echter Coup gelungenen, schließlich kann der 33-jährige Neuzugang auf eine erfolgreiche Profikarriere verweisen, die ihn bis in die 2. Bundesliga geführt hat.

„Wir hatten unsere Planungen für die erste Mannschaft eigentlich schon finalisiert. Offen war nur noch ein Zugang, der als absoluter Bonus galt. Dieser Neuzugang konnte jetzt realisiert werden“, freut sich Vereinsmanager Rana Nag über die geglückte Verpflichtung.

Nico Hammann spielte zuletzt beim Regionalligisten Astoria Walldorf. © Pix/ü

Hammann kommt vom Regionalligisten Astoria Walldorf ins Gorxheimer Tal. Den Walldörfern hatte er sich im Dezember 2020 angeschlossen, nachdem er zuvor beim Drittligisten FC Carl Zeiss Jena nicht so richtig glücklich geworden war. Seine erfolgreichste Zeit hatte er beim 1. FC Magdeburg, für den er 150 Spiele absolvierte und 2018 den Aufstieg in der 2. Liga schaffte.

Schon 2020 umgezogen

Nach einer langen Fußballerkarriere möchte er nun mehr Zeit für seine Familie haben und will deshalb kürzertreten. Mit seiner Frau Laura und seinen beiden Söhnen ist er schon im vergangenen Jahr zurück in den Überwald gezogen, weshalb er damals auch den Schritt zu den Walldörfern vollzog. „Der Kontakt wurde bereits letztes Jahr angedacht, bevor er sich aber für die Astoria entschied. In diesem Jahr wurde es konkret“, berichtet Nag.

„Der SVU hat sich sehr um mich bemüht. Das Konzept, der Verein und seine Visionen haben mich absolut überzeugt“, erklärt Hammann. Mit 33 Jahren fühlt er sich immer noch fit genug, um den SVU noch eine Zeit lang zu unterstützen und die Mannschaft auf dem Feld anzuführen. Für den SVU ist Hammann ein Glücksgriff, wie auch Trainer Mirko Schneider unterstreicht. „Er kommt aus der Region und verfügt über eine große Erfahrung. Er wird unser junges Team als einer der erfahrenen Führungsspieler weiterentwickeln“, meint der Coach.