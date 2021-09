Euphorie-Vorteil beim VfR

Ried. Es war früher das Spiel der Spiele im Fußballkreis Bergstraße: Wenn der VfR Bürstadt auf den SC Olympia Lorsch traf, ging es immer heiß her. Die Spieler lieferten sich gerade in den 1950er Jahren packende Duelle, die auch die Anhänger in ihren Bann zog.

Das hat sich inzwischen aber geändert. Längst sind beide Vereine in der Realität angekommen und die besagt, dass es den Lorschern im Allgemeinen etwas besser geht, als dem langjährigen Rivalen acht Kilometer weiter westlich. In der laufenden Saison der Kreisoberliga sind die Ambitionen des SC Olympia erneut ein wenig höhergesteckt als die der Bürstädter.

Aber wer ist denn nun am Sonntag in Bobstadt, im Ausweichquartier des VfR Bürstadt, der große Favorit? Dass eine solche Aussage so recht nicht getroffen werden kann, liegt auch an den Spielergebnissen des vergangenen Sonntags. So gelang es den Lorschern nicht, gegen Alemannia Groß-Rohrheim eine 1:0-Pausenführung über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit sorgte Felix Barzen für das 1:1. Für die Bürstädter lief das vergangene Wochenende wesentlich besser. Das 5:2 beim FC Starkenburgia Heppenheim bedeutete den zweiten Saisonerfolg und vergrößerte die Distanz des VfR zu den hinteren Rängen.

Aber auch bei den Lampertheimer Azzurri hing der Himmel am vergangenen Sonntag nach dem 3:2-Derbysieg über den TVL voller Geigen. Und dennoch verfällt Azzurri-Trainer vor der Auswärtsbegegnung gegen den Vorletzten SSV Reichenbach – Anpfiff ist schon am Samstag um 16 Uhr – nicht in Euphorie.

„Die Reichenbacher können kicken und auf dem kleinen Platz am Reichenbacher Felsenmeer haben wir uns schon immer schwer getan“, sagt Göring und erwähnt dabei den jüngsten Reichenbacher 1:0-Auswärtssieg gegen die SSG Einhausen. Auf den bisherigen Saisonverlauf seiner Mannschaft angesprochen zeigt er sich zwar zufrieden, doch er betont auch, dass bislang nicht alles Gold war, was glänzte. „Wir könnten jetzt locker drei Punkte mehr haben. Gerade die 0:1-Auswärtsniederlage gegen Unter-Flockenbach ärgert mich heute noch. Da haben wir damals aus unseren Chancen viel zu wenig gemacht.“

Im Duell zweier Teams, bei denen es bisher noch nicht so richtig rund lief, empfängt der TV Lampertheim die SG Unter-Abtsteinach.

Spielfrei ist der FC Alemannia Groß-Rohrheim. Aber die Elf von Trainer Georg Eckhardt muss nicht allzu lange auf ihren nächsten fußballerischen Einsatz warten. Bereits am kommenden Donnerstag (16. September) muss sie sich in einem Spiel bei der Spielvereinigung Fürth beweisen. hias