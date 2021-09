ETB-Reserve selbstsicher

Ried. Den vierten Sieg in Folge strebt die zweite Mannschaft von Eintracht Bürstadt an. Am Sonntag empfängt die Elf von Spielertrainer Michael Wahlig den FC Ober-Abtsteinach II. Der FV Biblis II muss zur heimstarken SG Gronau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Et. Bürstadt II – Ober-Abt. II

Dass das Gruppenliga-Team der Eintracht schon samstags spielt, geht im Gespräch mit Bürstadts Reservecoach Michael Wahlig beinahe unter. Das hat zwei Gründe. Zum einen meldet sich mit Anthony Staudigl ein Leistungsträger der „Zweiten“ fit. Auch Heiko Dexler und Hakan Yazici könnten wieder an Bord sein. Zum anderen vertraut Wahlig seinem Kader: „Man merkt, dass der Funke übergesprungen ist. Das Selbstvertrauen wächst bei manchen Spielern von Sieg zu Sieg.“

Nach Erfolgen über Zwingenberg (3:1), Unter-Flockenbach III (3:1) und Italia Bensheim (4:0) teilt sich die ETB-Reserve Platz zwei mit dem VfL Birkenau II (15 Punkte). Ober-Abtsteinach II holte nur drei seiner zehn Zähler in der Fremde. „Sie haben 17 Gegentore kassiert, wir 14. Dafür ist aber auch unsere Offensive immer für ein Tor gut“, so Wahlig.

Gronau – FV Biblis II

Nach der 1:0-Punktepremiere im Kellerduell gegen die FSG Bensheim würde die Bibliser Reserve nur zu gerne nachlegen. „Das wird aber extrem schwer. Ich glaube, in Gronau haben wir noch nie was geholt“, sagt Coach Sven Sauer, der ohne Roman Link (privat verhindert) planen muss. Gronaus Heimstärke spricht mit bislang zehn von zwölf möglichen Punkten für sich. Mit einer besseren Auswärtsbilanz würde der Tabellenachte oben mitmischen. cpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2