ETB II nimmt Revanche

Ried. Nach zuletzt nur einem Punkt aus vier Spielen ist die 1b-Elf von Eintracht Bürstadt in der Fußball-C-Liga zu einem positiven Jahresabschluss gekommen. Gegen die SG Gronau gab es einen 3:2-Heimsieg. Mit einem 2:0 bei Italia Bensheim meldete sich der FV Biblis II im Abstiegskampf zurück.

Et. Bürstadt II – SG Gronau 3:2

„Diesmal hat alles geklappt, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Bürstadts Co-Spielertrainer Daniel Patti nach der Revanche für das 2:4 vor einer Woche: „In der zweiten Halbzeit hat Gronau noch mal Oberwasser bekommen, aber alles in allem war unser Sieg verdient.“ Bastian Würsching brachte die Gäste mit 1:0 in Führung (38.). Noch vor der Pause schlug Bürstadt II mit Patti (43., Foulelfmeter) und Hüseyin Birinci (45.+1) zurück – 2:1. In Minute 58 erhöhte Patti wieder vom Punkt auf 3:1. Renato Lucic brachte den Dritten auf 2:3 heran (69.). Mit 23 Punkten – drei weitere Zähler dürfte es noch wegen der Zotzenbacher Absage vor fünf Wochen geben – überwintert Bürstadts „Zweite“ auf Rang sieben.

Italia Bensheim – FV Biblis II 0:2

Giuliano Iovine (20.) und Marius Barth (80.) stellten die Punkte zehn bis zwölf für Biblis II sicher. Nach dem 3:3 vor einer Woche hat die Elf von Spielertrainer Sven Sauer auch den direkten Vergleich mit dem punktgleichen FC Italia in der Tasche. Kurz vor der Pause musste Pascal Titze ins Krankenhaus transportiert werden, die Diagnose stand am Sonntag noch aus. „Es war eine kleine Steigerung zu letzter Woche, wobei der Gegner nach den drei Roten Karten im Hinspiel sichtlich geschwächt war“, meinte Sauer, dessen Team am Samstag zu Schlusslicht Zotzenbach II muss. cpa