„Es wird ganz eng“

Mannheim. Als im Herbst 2020 der Kreisliga-Spielbetrieb eingestellt wurde, lag Rot-Weiß Rheinau hinter dem punktgleichen Spitzenreiter SV Enosis auf Tabellenrang zwei. Das Team von Trainer Peter Brandenburger geht nun wieder als Aufstiegskandidat in die neue Saison. Im Interview erklärt der 49-Jährige, was bei seinem Team neu ist.

Herr Brandenburger, hat Ihr Kader die lange Pause gut verkraftet?

Peter Brandenburger Peter Brandenburger kehrte im September 2020 als Trainer zum Kreisligisten RW Rheinau zurück. Der A-Lizenz-Inhaber führte den Club auf Rang zwei, ehe die Saison unterbrochen wurde. Der 49-Jährige fühlt sich absolut wohl: „Ich war ja bis zu meiner Zeit beim SV Waldhof II und beim VfB Gartenstadt lange hier. RW Rheinau ist mein Zuhause.“ bol

Peter Brandenburger: Wir sind seit Ende Juni wieder im Training. Bei dem einen oder anderen Spieler saß das Trikot bei der ersten Einheit auf dem Platz tatsächlich etwas enger. Aber die Anfangsschwierigkeiten nach der sehr langen Pause haben andere Vereine auch. Leider sind doch einige Testspiele ausgefallen. In die Vorbereitung fielen dann noch die viele Pokalpartien rein, dann fängt jetzt auch die neue Runde doch überraschenderweise sehr früh an. Ich bin wirklich gespannt, was so passiert, wenn es losgeht.

Fürchten Sie wegen der kurzen Zeitspanne zwischen Vorbereitung und Saisonstart und der langen Spielpause verstärkt Verletzungen bei den Spielern?

Brandenburger: Das wird wohl leider nicht ausbleiben. Wir freuen uns aber, dass es wieder losgeht.

Was hat sich bei Rot-Weiß in den vergangenen Monaten geändert?

Brandenburger: Es sind fünf Spieler gegangen. Oliver Hörber und Yannick Drexler haben den Verein vor allem aus beruflichen Gründen verlassen. Sonst ist der Kader zusammengeblieben. Dafür sind mit Dennis Franzin vom FV Nußloch und Luka Stanisic sowie Eyuep Ekici sehr gute Jungs gekommen. Und aus der A-Jugend haben wir mit Dorian Filusch ein echtes Talent hochgezogen

Ist Ihr Team also stärker als in der vergangenen Saison?

Brandenburger: Wir waren wirklich gut drauf. Schade, dass die Runde nicht zu Ende gespielt wurde. Ob wir jetzt stärker sind, ist für mich schwer zu beurteilen. Andere Teams wie der TSV Amicitia Viernheim, KSC Schwetzingen, Ilvesheim oder der MFC 08 Lindenhof haben aufgerüstet. Es wird auf den Plätzen eins und zwei eine ganz enge Geschichte. Und es wird keine Mannschaft geben, die abgeschlagen hinten steht.

Glauben Sie, dass die Saison diesmal durchgezogen werden kann?

Brandenburger: Eine spannende Frage. Wenn im Herbst durchgespielt werden kann, dann werden wir auch die Saison beenden.