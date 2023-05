Es gibt noch Hoffnung für Bürstadt

Ried. Für Eintracht Bürstadt gestaltet sich der Blick auf die Tabelle der Fußball-Gruppenliga Darmstadt zurzeit ziemlich trostlos. Fünf Spieltage vor Rundenende hat die Eintracht auf Platz 14 sieben Punkte Rückstand auf die TSV Auerbach, die auf Relegationsplatz zwölf steht. Zum TSV Höchst, der als Elfter den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz belegt, fehlen Bürstadt elf Zähler. Diese Ausgangslage ist jedoch nicht in Stein gemeißelt.

„Die Zahl der Absteiger richtet sich nach der Richtzahl. Die Richtzahl für die Gruppenliga Darmstadt ist 17“, erklärt der Regionalbeauftragte Hartmut Schwöbel im Gespräch mit dieser Redaktion und präzisiert: „Das heißt: 17 Vereine sollen es auch in der nächsten Saison in der Gruppenliga Darmstadt sein. Also muss man auf diese Richtzahl kommen.“

Was kompliziert klingt, „ist auch kompliziert“, merkt Schwöbel an. Er weiß, dass die Auf- und Abstiegsregelung im Hessischen Fußball-Verband (HFV) von verschiedenen Faktoren abhängt, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar abzusehen sind – etwa von möglichen Rückzügen. „Wie viele Vereine kommen von oben? Das ist die große Frage“, sagt Schwöbel: „Das rechnet sich aktuell von Spieltag zu Spieltag unterschiedlich.“ Auch die genaue Zahl der Absteiger aus der Verbandsliga Süd hängt letztlich davon ab, wie viele Mannschaften aus der Hessenliga runterkommen.

Wie sich die Richtzahl auf die Gruppenliga Darmstadt auswirkt, erklärt Schwöbel an einem konkreten Beispiel. „Bei der Gruppenliga Darmstadt müssen wir von 16 Mannschaften ausgehen. Der Meister steigt in die Verbandsliga auf –dann sind es noch 15. Aus der Verbandsliga Süd steigen mindestens zwei Mannschaften in die Gruppenliga Darmstadt ab – dann sind wir bei 17 Mannschaften. Drei Mannschaften steigen als Meister aus der Kreisoberliga auf, somit sind wir bei 20 Mannschaften. 17 ist die Richtzahl: Somit gibt es drei Absteiger“, holt Schwöbel aus.

Bei den drei Absteigern würde es sich nach dem aktuellen Stand um Eintracht Bürstadt, den FC Fürth und den FC Sportfreunde Heppenheim handeln, der kurz nach Rundenstart zurückzog und als erster Absteiger gewertet wird. Der Tabellenzwölfte wäre in dem Fall gerettet, der 13. dürfte in die Relegation. „Steigen drei Mannschaften aus der Verbandsliga Süd in die Gruppenliga Darmstadt ab, erhöht sich die Zahl der Absteiger aus der Gruppenliga auf vier“, erläutert Schwöbel weiter.

Die Relegation bleibe von den Auf- und Abstiegsszenarien unberührt, macht Schwöbel deutlich. „Die Relegation wird nach oben und nach unten auf jeden Fall gespielt“, stellt der Regionalbeauftragte klar. Sollte die Eintracht auf dem Relegationsplatz landen, bestreitet sie am 8. Juni zunächst ein Heimspiel gegen den Zweiten der KOL Dieburg/Odenwald. Das Rückspiel steigt am 11. Juni. Parallel trifft der Vizemeister der KOL Bergstraße auf den Zweiten der KOL Darmstadt/Groß-Gerau. Das Entscheidungsspiel um den Platz in der Gruppenliga findet am 14. Juni um 19 Uhr auf neutralem Platz statt. cpa