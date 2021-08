Erstmal noch auf Kuschelkurs

Wolfsburg. Was macht man, wenn man hinter den „großen Drei“ in der Bundesliga Vierter wird und in die Champions League einzieht? Man trennt sich vom Trainer, der für diesen Erfolg verantwortlich zeichnet? Eigentlich eher nicht, aber der VfL Wolfsburg hat genau das getan. Die Königsklasse angehen darf jetzt ein alter Bekannter aus der Bundesliga.

Neuer VfL-Hoffnungsträger: Coach Mark van Bommel. © dpa

Wer ist dieser Neue?

Kaderveränderungen Zugänge: Sebastiaan Bornauw (1. FC Köln/14,5 Millionen Euro Ablöse), Lukas Nmecha (Manchester City/8 Mio.), Maximilian Philipp (Dynamo Moskau, war bereits ausgeliehen/7 Mio.), Aster Vranckx (KV Mechelen), William (FC Schalke 04, Leihe endet), Elvis Rexhbecaj (1. FC Köln, Leihe endet), Omar Marmoush (FC St. Pauli, Leihe endet), Marvin Stefaniak (Dynamo Dresden, Leihe endet), Jannis Lang (VfL Wolfsburg II), Anselmo Garcia McNulty (eigene Jugend). Abgänge: Lino Kasten (SKN St. Pölten, Leihe), Ulysses Llanez (SKN St. Pölten, Leihe), Tim Siersleben (1. FC Heidenheim, Leihe), Jeffrey Bruma (unbekannt).

Es ist der Mann, der einst als „Aggressive Leader“ des FC Bayern bekannt wurde: Mark van Bommel. Der Niederländer hat eine große Spielerkarriere hinter sich, wurde in mehreren Ländern Meister und hat die Champions League gewonnen. Als Coach war er bisher anderthalb Jahre für die PSV Eindhoven aktiv – sonderlich viel Erfahrung hat er also nicht.

Warum holt der VfL ihn trotzdem?

Geschäftsführer Jörg Schmadtke bezeichnete van Bommel wenig überraschend als „Wunschlösung“, der „perfekt zu unserer Philosophie passt.“ Warme Worte, denen der neue Coach in den ersten Wochen mit Fleiß und vielen Ideen nachkommt. Lob gibt es aus den Spielerkreisen, die Art des Trainers kommt zumindest in der Vorbereitung schon mal gut an.

Und wann zerstreiten van Bommel und Schmadtke sich?

Eine Frage, die wirklich auf der Hand liegt. Sowohl mit Vorgänger Oliver Glasner als auch mit Vor-Vorgänger Bruno Labbadia endete die Zusammenarbeit nach guten bis sehr guten Resultaten. Schmadtke gilt als recht schwieriger Typ, der auch ein gutes Betriebsklima dem Erfolg unterordnet und das auch gerne zugibt. Van Bommel gilt auf der anderen Seite eindeutig nicht als bequemer Ja-Sager, so dass schnell viel Reibung entstehen kann. Bisher ist aber noch alles flauschig bei den Wölfen: „Vom Typus her sind wir vielleicht sogar ähnlich“, mutmaßte van Bommel jedenfalls.

Was ist sonst personell passiert?

Schmadtke ist zwar nach wie vor der Kopf des Ganzen, allerdings nimmt Sportdirektor Marcel Schäfer auch in der Außendarstellung eine immer größere Rolle ein. Der langjährige Profi des VfL hat seinen Vertrag gerade bis 2025 verlängert und war jetzt an interessanten Transfers beteiligt. Für rund 15 Millionen kam Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw aus Köln, ungefähr die Hälfte hat U-21-Europameister Lukas Nmecha gekostet. Für den Angreifer ist es nach der Leihe 2019 der zweite Versuch in Wolfsburg. Warum es diesmal besser funktioniert: „Der Trainer wollte mich. Das war letztes Mal vielleicht nicht so.“

Und wo spielt Wout Weghorst in der kommenden Saison?

20 Tore in der Vorsaison, eine ordentliche Europameisterschaft und immer mal wieder mehr oder weniger deutliche Aussagen: Der Abschied des Topstürmers schien nur eine Frage der Zeit. Doch das Thema ist mindestens vorläufig vom Tisch. Weghorst fühlt sich mit Landsmann van Bommel offensichtlich wohl und freut sich auf die Champions League. Damit aber vielleicht nichtmal genug. Die letzten Male, wenn der VfL in der Königsklasse gespielt hat, wurde er in der Saison immer Achter. Die Interviewfrage, ob ihm das jetzt auch reiche, beantwortet Weghorst mit „natürlich nicht.“ Viel mehr redet er sogar von der Meisterschaft und dass man „immer nach dem Höchsten streben“ solle. Sollten van Bommel und Schmadtke wirklich gut miteinander auskommen, ist der Titel sicher immer noch ein sehr ambitioniertes Ziel. Eine Bestätigung der Vorsaison ist aber mit einer eingespielten Mannschaft ohne wesentliche Abgänge alles andere als unrealistisch.