Erste Niederlage für TSV-Frauen

Freiburg. Mit 1:2 (0:1) haben die Oberliga-Frauen des TSV Neckarau ihr zweites Spiel der neuen Saison beim FC 1921 Freiburg-St. Georgen verloren und sind in der noch wenig aussagekräftigen Tabelle auf den zehnten Platz zurückgefallen. Schon nach 30 Sekunden gingen die Freiburgerinnen durch eine verunglückte Flanke von Jana Kiefer in Führung. Lang beeindruckt von diesem frühen Gegentreffer, lief die erste Halbzeit an den Neckarauer Frauen mehr oder weniger vorbei. Fehlpässe und verlorene Zweikämpfe prägten den Auftritt des TSV.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich Neckarau jedoch verbessert und Gina Eisel gelang nach einem Eckball der Ausgleichstreffer (58.). Begünstigt durch eine kurze Unaufmerksamkeit in der Neckarauer Hintermannschaft erzielte Tamara Smigic nach einer starken Einzelaktion dann aber das späte 2:1 für Freiburg (83.). Davon konnte sich der TSV Neckarau nicht mehr erholen und musste sich im zweiten Saisonspiel geschlagen geben. Am Sonntag um 15 Uhr zuhause gegen den FV Löchgau möchte Trainerin Lena Trentl nun eine Mannschaft sehen, die „offensiv weniger harmlos“ spielt und den ersten Sieg holt. tapi