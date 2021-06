Ermittlungen gegen Ungarn

Nyon. Die Europäische Fußball-Union UEFA hat wegen des Verdachts „diskriminierender Vorfälle“ beim letzten EM-Gruppenspiel des deutschen Nationalteams gegen Ungarn ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Das teilte die UEFA am Freitag mit. Es werde wegen des möglichen Fehlverhaltens ungarischer Fans während der Partie am vergangenen Mittwoch ermittelt. Knapp zwei Stunden vor Spielbeginn hatten ungarische Fans nach Angaben der Polizei vom Donnerstag „homophobe Sprechchöre“ skandiert, sie versuchten demnach auch „gemeinsam in einen anderen Block überzuwechseln“.

Wegen möglicher „diskriminierender Vorfälle“ hatte die UEFA bereits in Bezug auf die ersten EM-Spiele Ungarns gegen Portugal und gegen Frankreich Ermittlungen eingeleitet.