Mannheim. Tabellenführer Manchester City kassiert eine verschmerzbare Niederlage, aber der Kampf um die Champions-League-Plätze spitzt sich zu. Unser Blick in die Premier League.

FC Liverpool

In der Nachspielzeit gab es kein Halten mehr. Trent Alexander Arnold beendete mit seinem 2:1-Siegtreffer gegen Aston Villa den Heim-Fluch der „Reds“, die in der Premier League zuletzt am 16. Dezember gegen Tottenham an der Anfield Road gewonnen hatten. „Das beste Tor seit langem. Ein emotionales Tor“, sagte Trainer Jürgen Klopp: „In den letzten sechs Heimspielen war es nicht einfach. Wir haben nicht viel darüber nachgedacht, aber ich kann nicht sagen, dass es keiner im Kopf hatte.“

Jubel und Erleichterung bei Liverpools Trainer Jürgen Klopp. © dpa

Der Titelverteidiger muss trotz des Sieges aber weiterhin um die Qualifikation für die Champions League bangen. „Wir müssen Druck machen. Und das können wir nur, wenn wir gewinnen“, sagte Klopp, der das Beste aus der Situation machen will: „Wir haben vor langer Zeit entschieden, es zu akzeptieren, dass dies eine holprige Saison für uns ist.“

Das liegt auch am großen Verletzungspech, in der Innenverteidigung agierten erneut die Ex-Stuttgarter Ozan Kabak und Nathaniel Phillips.

FC Chelsea

Erst traf er selbst, dann legte Kai Havertz ein Tor vor: Der deutsche Fußball-Nationalspieler glänzte beim 4:1-Sieg der „Blues“ im Londoner Stadtduell bei Crystal Palace. Und zwar in einer Rolle, in der man ihn noch nicht so oft sah: als Mittelstürmer. „Ich mag es, ich denke, es ist eine gute Position für mich“, sagte der 21-Jährige: „Ich habe die Freiheit, überall hinzugehen, wo ich hin möchte. Und als Stürmer ist es immer einfach mit Mitspielern dieser Qualität.“ Trotz seiner Gala will Havertz aber noch nicht von seiner „Bestform“ sprechen: „Ich denke, ich muss es in mehr als nur einem Spiel beweisen.“

Trainer Thomas Tuchel, der Timo Werner 90 Minuten lang auf der Bank sitzen ließ und in der Innenverteidigung erwartungsgemäß wieder auf Antonio Rüdiger setzte, zeigt sich zufrieden mit der Leistung des 80-Millionen-Transfers Havertz, sieht aber noch Steigerungspotenzial: „Kai wird nie unser emotionaler Anführer sein – und das erwarten wir auch nicht von ihm. Aber wir müssen seine Qualität sehen, er muss in diesen Positionen sein, er muss zeigen, dass er es besser kann. Im Abschluss und anderen Dingen hat er noch immer Luft nach oben, er kann noch rücksichtsloser sein.“

Manchester City

Der So-gut-wie-Meister konnte sich das unerwartete 1:2 gegen Leeds United erlauben. Trainerstar Pep Guardiola sah in der Niederlage sogar noch etwas Positives. „Wenn man die letzten 27 oder 28 Spiele sieht, von denen wir 26 gewonnen haben, sieht man heute, wie schwierig es ist, genau das zu tun“, sagte der Katalane und zog Parallelen zum FC Liverpool: „Wenn Liverpool nach mehreren Jahren ein Spiel in Anfield verliert, zeigt das, wie schwierig das ist, in so langer Zeit kein Spiel zu verlieren.“ Mit Blick auf das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Borussia Dortmund schonte Guardiola zahlreiche Stars, Ilkay Gündogan wurde erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Bei Leeds saß Robin Koch ebenfalls zunächst auf der Bank, kam aber nach 63 Minuten.

