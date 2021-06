Eriksen sagt Danke

Kopenhagen. In berührenden Worten hat sich der dänische Nationalspieler Christian Eriksen für die weltweite Anteilnahme nach seinem Zusammenbruch im EM-Spiel gegen Finnland am vergangenen Samstag bedankt. Am Dienstag wandte sich der 29-Jährige zum ersten Mal seitdem via Instagram an die Öffentlichkeit und schrieb: „Großer Dank für eure lieben und großartigen Grüße und Nachrichten aus der ganzen Welt. Das bedeutet mir und meiner Familie viel. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich muss noch einige Untersuchungen im Krankenhaus machen, aber es geht mir okay.“

Eriksen war kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit auf dem Rasen zusammengebrochen und wiederbelebt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sich sein Zustand stabilisierte.

Im Zentrum von Kopenhagen haben unterdessen hunderte Menschen eine weiße Wand mit Graffiti und Genesungswünschen für den dänischen Fußball-Star Christian Eriksen bemalt. Über mehrere Meter ist die Wand mit Grußbotschaften übersät. Sie wurde am Ofelia-Platz in der Nähe des berühmten Hafens Nyhavn in der dänischen Hauptstadt errichtet. alex