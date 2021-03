Leipzig. RB Leipzig muss im Meisterschaftskampf der Fußball-Bundesliga am Freitag zwingend bei Arminia Bielefeld gewinnen. „Wenn wir das Spiel nicht gewinnen, gibt es gegen Bayern keinen großen Showdown. Dann wäre der Abstand sehr, sehr groß“, sagte Trainer Julian Nagelsmann. Durch das jüngste Remis gegen Eintracht Frankfurt ist der Abstand des Zweiten Leipzig auf Tabellenführer Bayern München auf vier Punkte angewachsen. Am 3. April treffen beide Teams in Leipzig aufeinander.

Noch ist unklar, ob Verteidiger Dayot Upamecano dann mitwirken kann. Nagelsmann präzisierte die Verletzung des französischen Nationalspielers. „Er hat einen kleinen Muskelfaserriss am hinteren Oberschenkel. Ich hoffe, dass er nach der Länderspielpause wieder spielen kann“, sagte der 33-Jährige, der früher die TSG 1899 Hoffenheim trainierte.

Wen Leipzig überhaupt zu den anstehenden Länderspielen lässt, ist noch nicht geklärt. „Das Management kümmert sich bei jedem Spieler um eine individuelle Lösung“, sagte Nagelsmann. „Wir werden keinem Spieler die Freigabe erteilen, wenn er in ein Mutationsgebiet fliegen muss und wir dann gegen Bayern München auf ihn verzichten müssten.“ dpa