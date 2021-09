Emotionaler Abschied

Freiburg. Trainer Christian Streich kletterte mit Tränen in den Augen in den Fan-Block und stimmte die Humba-Gesänge an: Die Fußball-Profis des SC Freiburg haben sich mit einer Galavorstellung und einer Ehrenrunde vom altehrwürdigen Dreisamstadion verabschiedet. Die Badener gewannen ihr letztes Bundesliga-Heimspiel in der 67 Jahre alten Kultstätte am Sonntag mit 3:0 (3:0) gegen den FC Augsburg. Lukas Kübler (6. Minute), Lucas Höler (25.) und Vincenzo Grifo (34., Handelfmeter) erzielten vor 14 400 Zuschauern die Tore für das Team von Streich, das künftig im neuen Europa-Park Stadion auflaufen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ein gebührender Abschluss in einem denkwürdigen Stadion“, sagte der Freiburger Kapitän Christian Günter glücklich. In der Tabelle kletterten die Freiburger durch den dritten Saisonsieg auf Platz fünf. Dadurch, dass sie auch am sechsten Spieltag ungeschlagen blieben, stellten sie zudem einen Startrekord in ihrer Bundesliga-Historie auf. dpa