München. Das Geisterspiel-Verbot von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat beim EM-Gastgeber München für Unverständnis und Kritik gesorgt. Unter dem Eindruck der drohenden dritten Welle könnten die Pläne der Europäischen Fußball-Union sogar zum Aus der bayerischen Landeshauptstadt als einer von zwölf Ausrichtern in diesem Sommer führen. Bis spätestens Ende April soll eine Entscheidung fallen – dann wohl gegen die Städte, die nicht die Zulassung von Zuschauern garantieren können oder wollen.

Die UEFA relativierte zwar am Mittwoch Ceferins Aussagen vom Wochenende in kroatischen Medien, dass Geisterspiele „vom Tisch“ seien. Keine der Ausrichterstädte werde „automatisch“ gestrichen, sollten Zuschauer dort ausgeschlossen bleiben, teilte der Dachverband mit. Es müsse dann aber abgewogen werden, ob es nicht sinnvoller wäre, die Partien an einen anderen Ort zu verlegen. Eine erste Frist für die Entscheidung läuft bis zum 7. April, die EM beginnt am 11. Juni.

Die Münchner bemühten sich umgehend, Optimismus zu verbreiten. In einer Schalte sei ihnen am Mittwoch nach dpa-Informationen versichert worden, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Besucher-Garantie in den Stadien verlangt werde. Die Veranstalter planen demnach „weiterhin mit verschiedenen Szenarien, was mögliche Zuschauer im Stadion betrifft“, hieß es in einer Erklärung der Landeshauptstadt, die klarstellte: „Ein Rückzug Münchens war und ist kein Thema.“

In der Allianz Arena sind die Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich (15. Juni), Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni) sowie ein Viertelfinale (2. Juli) vorgesehen. Die Vorstellung von jubelnden Fans im Stadion passt derzeit nicht zur Corona-Lage. Dagmar Freitag, die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, twitterte: „Ohne Worte. Parallelwelt des Profifußballs...“ dpa