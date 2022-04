Mannheimer Morgen Plus-Artikel Spieler der Woche - Eric Kamprath hält Lampertheimer Serie am Leben und will mit dem TVL in der Tabelle noch weiter nach oben „Elfer-Killer“ fühlt sich wohl

Sicherer Rückhalt: Eric Kamprath sorgt mit guten Paraden dafür, dass der TV Lampertheim im Jahr 2022 noch ungeschlagen ist. © Berno Nix