Eintracht spielt „voll auf Sieg“

Ried. Der jüngste 5:1-Erfolg beim TSV Lengfeld soll für Eintracht Bürstadt nur ein erster Schritt raus aus dem Tabellenkeller gewesen sein. Im Gruppenliga-Heimspiel gegen Türk Gücü Rüsselsheim zählt für die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund am Samstag (16 Uhr) nur ein Sieg. Die FSG Riedrode tritt am Sonntag (15.30 Uhr) zum Derby beim FC 07 Bensheim an.

Et. Bürstadt – Türk Gücu Rüss.

Türk Gücüs Heimpartie gegen den TSV Höchst wollte sich Bürstadts Spielertrainer Benjamin Sigmund am Donnerstagabend nicht entgehen lassen. „Gegen Höchst spielen wir ja in zwei Wochen“, erklärt der 42-Jährige. Eine Sache kann Sigmund nicht nachvollziehen: „Türk Gücü spielt am Donnerstag gegen Höchst und zwei Tage später gegen uns. Uns soll das recht sein – aber ich weiß nicht, ob da jemand bei der Terminierung geschlafen hat.“

Bei der Belastungssteuerung seines Teams überlässt Sigmund nichts dem Zufall. „Wir haben in dieser Woche einmal weniger trainiert. Ich will, dass wir ausgeruht in diese Partie gehen und alles daransetzen, den nächsten Dreier einzufahren“, betont der Eintracht-Coach, der auch sagt: „Der 5:1-Sieg in Lengfeld ist nur etwas wert, wenn wir jetzt nachlegen.“

Sieben Punkte hat die Eintracht aus den ersten neun Ligapartien geholt. Damit sind die Bürstädter als Tabellen-13. gleichauf mit Hassia Dieburg und Türk Gücü, das eine Begegnung weniger absolviert hat (die Ergebnisse der Donnerstagsspiele lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor). Kurios: Zweimal gewann die Sigmund-Elf bisher – zweimal haushoch mit 5:1. Zwischendrin gab es allerdings sechs Niederlagen am Stück.

Dass nach dem 3:1-Erfolg im Kreispokal gegen den FC Fürth auch in der Liga endlich der Knoten platzte, freut den Eintracht-Coach: „Das war hochverdient. Wir haben es Lengfeld schwergemacht und hatten mehr Zugriff im Mittelfeld. In den vorherigen Spielen haben uns die Gegner immer attestiert, dass wir Chancen für drei, vier Tore hatten. Das haben wir endlich genutzt.“

Nach dem zwischenzeitlichen negativen Lauf könnte die Eintracht nun im vierten Pflichtmatch in Serie ungeschlagen bleiben. „Wir spielen voll auf Sieg und das wird man auch spüren“, kündigt Sigmund an: „Wir werden den Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Aber wir können uns im Prinzip nur selbst schlagen. Wenn wir präsent und konzentriert bleiben, hat es jeder Gegner schwer gegen uns.“

Auch wenn Bürstadts Coach die Trainingsbeteiligung zurzeit nur „akzeptabel“ nennt: Die Personallage könnte ein weiterer Pluspunkt sein. Deniz Reiter steht wieder zur Verfügung. Auch Elvis Fazlic könnte nach seiner Verletzung wieder zum Kader stoßen. Dann stünden Sigmund alle Mann zur Verfügung.

Bensheim 07 – FSG Riedrode

Von einem Team in Bestbesetzung kann die FSG zurzeit nur träumen. Bis zu acht Mann fallen aus. Stammtorwart Chris Keilmann (Leistenzerrung, Entzündung im Beckenbereich), Mario Basyouni (Wade), Jan-Marvin Dell (Oberschenkel), Maxi von Dungen (Entzündung am Fuß), Amer Gara Hassan (Leiste), David Jafari (Knöchelverletzung gegen Fehlheim) und der Langzeitverletzte Ilias Hamzi müssen passen. Mit dem frischgebackenen Papa André Moos, der sich für 14 Tage abgemeldet hat, stehen die FSG-Trainer Andreas Keinz und Duro Bozanovic in Gesprächen.

Wieder dabei sind Klaudi Buraku (nach Urlaub) sowie Torjäger Sinisa Pitlovic und Spielmacher Tomislav Tadijan. Beide waren zuletzt privat verhindert. „Beide sind absolute Leistungsträger. Beim 1:2 in Fehlheim hat man gemerkt, dass uns Tomos spielerisches Element gefehlt hat“, meint Bozanovic. Pitlovic schoss sich am Mittwoch mit drei Treffern im Kreispokalduell bei A-Ligist FV Biblis (3:1) warm.

Die FSG fährt als Sechster (14 Punkte) zum Vierten nach Bensheim (16). „Das ist eine klasse Mannschaft“, zählt Bozanovic Namen wie Florian Budimir, David Halla, Tim Rettig oder auch Janis Wiesener auf, der in der vergangenen Runde noch für Riedrode am Ball war: „Wir brauchen einen Sahnetag und eine gute Einstellung, um Punkte mitzunehmen. Klar ist aber auch: Wir fahren zu jedem Spiel, um zu gewinnen.“

Mit der bisherigen Ausbeute ist Bozanovic nur bedingt zufrieden. „Das Ziel ist ja, unter die ersten fünf bis acht Teams zu kommen. Da gehören wir hin. Aber wir trauern vier Punkten nach, die wir bei den Unterschieden gegen Heppenheim und Dieburg liegen gelassen haben. Da waren wir klar besser, haben aber eine Unmenge an Chancen nicht genutzt“, zieht der FSG-Trainer eine erste Zwischenbilanz: „Alles andere waren gerechte Ergebnisse.“