Die Bürstädter Eintracht ist der große Gewinner des drittletzten Spieltags in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt. Mit einer 7:0 (4:0)-Packung schickte die Mannschaft von Spielertrainer Benjamin Sigmund die SG Langstadt/Babenhausen nach Hause. Da die Abstiegskonkurrenten FC Fürth (0:3 gegen Bensheim) und TSV Lengfeld (2:3 in Nauheim) am Sonntag leer ausgingen, kletterte die Eintracht auf den 13.

...