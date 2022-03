Es hätte ein kleiner Befreiungsschlag im Abstiegskampf in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt sein können. Stattdessen fing sich Eintracht Bürstadt am 22. Spieltag eine 1:8 (1:4)-Packung im Kellerduell bei Hassia Dieburg. Mit der höchsten Saisonniederlage rutschte die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund hinter Dieburg auf den 16. Platz ab. Nur weil sonst kein direkter Konkurrent am Sonntag

...