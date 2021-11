Eintracht II mit Remis

Ried. Zum dritten Mal in Folge ist die zweite Mannschaft der Bürstädter Eintracht in der Fußball-C-Liga sieglos geblieben. Im Heimspiel gegen Abstiegskandidat FSG Bensheim kam die Gruppenliga-Reserve nicht über ein 3:3 (1:3) hinaus. Der FV Biblis II ging mit 1:8 (1:5) beim SV Unter-Flockenbach III unter.

Et. Bürstadt II – FSG Bensh. 3:3

Die Gäste aus Bensheim-West erwischten die Eintracht-Reserve zunächst eiskalt: Michal Kruszelnicki (6.) und Ronnie Danso (13.) sorgten für ein frühes 0:2. Nach dem Bürstädter 1:2-Anschlusstreffer durch Co-Spielertrainer Daniel Patti (20., Strafstoß) stellte Tim Prosser auf 1:3 (31.). Erst in Hälfte zwei holte Bürstadt II die FSG ein. Wieder gab es Elfmeter, wieder blieb Patti cool – 2:2 (52.). In Minute 70 gelang Mergim Dzackaj das 3:3. Für den erhofften Satz nach vorn in der Tabelle reicht Bürstadts 20. Saisonpunkt derweil nicht aus.

U.-Flockenb. III – FV Biblis II 8:1

Mit nur zwölf Mann trat Biblis II im Gorxheimertal an, wobei etwa der verletzte FVB-Spielertrainer Sven Sauer von Beginn an ranmusste. Mit Pascal Titze und Torsten Schnitzer reisten zwei Spieler der ersten Mannschaft direkt von ihrem A-Liga-Match in Lindenfels nach. Zunächst lief es gut: Marcel Berger erzielte das 1:0 für die Gäste (10.). Doch schon zur Pause stand es 1:5 aus Sicht der Sauer-Elf, die wieder auf einen Abstiegsplatz abrutschte. cpa