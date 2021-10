Eintracht erlebt „gebrauchten Tag“

Ried. In der unteren Tabellenhälfte der Fußball-Gruppenliga hat es die Bürstädter Eintracht verpasst, einen zweiten Sieg nachzulegen. Eine Woche nach dem 5:1-Erfolg beim TSV Lengfeld kam die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund am Samstag im Heimspiel gegen Türk Gücü Rüsselsheim nicht über ein 0:0 hinaus. Ein Coup gelang der FSG Riedrode, die das Verfolgerduell beim FC 07 Bensheim mit 1:0 gewann.

Et. Bürstadt – Türk Gücü Rüss. 0:0

Seine Enttäuschung über das torlose Heimremis gegen Rüsselsheim wollte Sigmund nicht verbergen. „Wir hatten uns mehr vorgenommen. In Summe hatten wir auch die besseren Chancen. Leider haben wir mal wieder einen Elfmeter verschossen, wobei man sagen muss, dass auch der Gegner zwei, drei Aluminiumtreffer hatte“, fasste Bürstadts Spielertrainer die Samstagspartie zusammen.

Der Eintracht-Coach sprach von einem „gebrauchten Tag“, den seine Mannschaft vor 70 Zuschauern auf dem heimischen Sportplatz erwischte: „Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung, zumal wir zum Schluss nach einer Gelb-Roten Karte gegen Mehmetcan Tutay bestimmt noch eine Viertelstunde in Unterzahl spielen mussten. Letzten Endes sind wir aber alle enttäuscht, weil mehr drin war.“

Tutay war so etwas wie der doppelte Pechvogel der Begegnung. Erst trat der Abwehrmann vom Elfmeterpunkt an. Bei seinem Schuss in die linke untere Torecke sprang Türk-Gücü-Torhüter Nuri Ünal jedoch richtig und hielt den Ball (70. Minute). Elf Minuten später holte sich Tutay die Ampelkarte ab und ließ sein Team in Unterzahl zurück.

Auch aus dem Spiel heraus kamen die Bürstädter immer wieder zu guten Torgelegenheiten. Doch im letzten Drittel fehlte es der Sigmund-Elf an der nötigen Präzision, um Rüsselsheims Hintermannschaft zu überwinden. So stand auch bei Türk Gücü, das am Donnerstagabend eine 1:5-Heimniederlage gegen den TSV Höchst bezogen hatte, letztendlich die Null. Dass die Gäste nur zwei Tage zum Verschnaufen hatten, fiel nicht ins Gewicht. „Wir haben es nicht gut zu Ende gespielt. Der letzte Pass hat diesmal überhaupt nicht gepasst“, ärgerte sich der Eintracht-Trainer, der allerdings gleich wieder in den Angriffsmodus schaltete. „Was man zu Hause liegen lässt, muss man dann eben in der Fremde wieder holen“, stellte Sigmund klar. Mit je acht Punkten aus zehn Begegnungen halten sich die Eintracht und Türk Gücü unverändert punktgleich im letzten Tabellendrittel auf.

Bensheim – FSG Riedrode 0:1

Personell stand das Derby aus Sicht der FSG (jetzt 17 Punkte) unter keinem guten Stern. Vor der Partie meldete sich mit Ersatztorwart Christian Knecht ein neunter Spieler ab. In der zweiten Hälfte mussten Tomislav Tadijan und Nils Schwaier angeschlagen raus. „Die Jungs haben alles in die Waagschale geworfen und unheimlich viel gearbeitet“, sprach FSG-Trainer Duro Bozanovic seiner Elf ein Kompliment für die Energieleistung auf dem Naturrasen aus: „In den letzten 15 Minuten sind wir auf dem Zahnfleisch gelaufen.“

Das Tor des Sonntagnachmittags erzielte Gianluca Lucchese. Riedrodes Offensivmann vollendete in der 32. Minute einen feinen Spielzug, den Sören Heiderich mit einem Diagonalball auf Schwaier eingeleitet hatte. Schwaier passte dann zu René Salzmann. Der wiederum bediente Lucchese, der am kurzen Pfosten zum 1:0 abzog.

Davor und danach sahen gut 120 Zuschauer ein „offenes Spiel“, wie Bozanovic festhielt: „Es gab Chancen auf beiden Seiten.“ Im ersten Durchgang vereitelte der reaktivierte FSG-Keeper Eduard Tropmann eine Bensheimer Möglichkeit. Nach der Pause traf Lucchese den Außenpfosten. Außerdem schoss Sinisa Pitlovic Bensheims Torwart Dominik Kurz nach einem Abwehrfehler der 07er (16 Punkte) den Ball in die Arme.

