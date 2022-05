Während die FSG Riedrode in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt in ihrem Heimspiel am Sonntag (15.15 Uhr) gegen den Fünften SG Langstadt/Babenhausen nicht nur gewinnen möchte, sondern auch mit dem Kontrahenten gleichziehen will, genügt bei Eintracht Bürstadt ein Blick auf die Tabelle. Denn die Eintracht befindet sich mitten im Abstiegskampf. Am Sonntag (15.30 Uhr) muss die Elf von Spielertrainer

...