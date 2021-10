Eintracht Bürstadt macht riesigen Sprung

Ried. Der 14. Spieltag in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt hätte aus Ried-Sicht kaum besser laufen können. Die Bürstädter Eintracht fertigte den SC Hassia Dieburg im Kellerduell mit 4:0 (2:0) ab – und stellte den Anschluss zum rettenden Ufer wieder her. Die FSG Riedrode drehte beim TSV Lengfeld einen schnellen 0:2-Rückstand und gewann 3:2 (2:0).

Et. Bürstadt – Dieburg 4:0

Drei Siege hat die Eintracht (jetzt zwölf Punkte) auf dem Konto. Kurios: Schon gegen Mümling-Grumbach und in Lengfeld (beide 5:1) gewann das Team von Spielertrainer Benjamin Sigmund mit vier Treffern Unterschied.

„Wenn es läuft, dann läuft es wohl“, sprach Bürstadts Pressewart Christian Beckerle von einer „rundum schönen Geschichte“ am Sonntag: „Das hat wirklich Spaß gemacht, es war ein hochverdienter Sieg. Eigentlich haben wir zu wenig Tore geschossen. Chancen für ein fünftes oder sechstes Tor waren genug da. Dieburg hatte nicht sehr viele Möglichkeiten – und wenn, dann gingen die Bälle neben das Tor.“ Auch auf den anderen Plätzen lief alles für die Eintracht. Mit Fürth, Heppenheim, Nauheim, Lengfeld und Mümling-Grumbach verloren alle anderen Teams von Platz elf abwärts. Der Vorletzte Türk Gücü Rüsselsheim trat nicht an.

Eine Viertelstunde war gespielt, als Fabio Cappello zu André Bandieramonte passte – und der Stürmer den Ball zum 1:0 im Gästetor unterbrachte (15.). Das 2:0 durch Bandieramonte (24.) und das 3:0 durch Cappello (51.) bereitete Hüseyin Tutay vor 50 Zuschauern auf dem Eintracht-Sportplatz vor. Für den Treffer zum 4:0-Endstand durch Bandieramonte lieferte Xhino Dushaj den Assist (70.). In Minute 84 flog Marjus Korreshi wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz. Es ist bereits die zehnte Hinausstellung für die Bürstädter in der laufenden Spielzeit (drei Rote Karten, sieben Gelb-Rote Karten). „Das ist ein bisschen zu viel“, merkte Beckerle an.

Lengfeld – Riedrode 2:3

Die Lengfelder Thorsten Helfmann (3.) und Bastian Schimak (6.) erwischten die FSG eiskalt. „Wir lagen früh 0:2 hinten und haben es in der ersten Halbzeit schlecht gemacht. Wenn wir da vier, fünf Dinger kriegen, können wir uns nicht beschweren“, gab Riedrodes Spielausschusschef Thorsten Göck zu. Mit dem 1:2 durch René Salzmann (32.) wahrten die Blau-Schwarz-Gelben alle Chancen. Im zweiten Durchgang schlug die FSG dann zurück. Mit dem 2:2 durch Nils Schwaier (59.) waren die Gäste endgültig wieder dran. „Es war ein offenes Spiel mit Chancen hüben wie drüben, aber wir haben deutlich weniger zugelassen“, fand Göck.

In der 80. Minute belohnte sich René Salzmann für einen laut Göck „überragenden“ Auftritt. Nach einem Zuspiel von Oliver Schrah umkurvte der Stürmer TSV-Torwart Timo Heuss und schob zum 3:2-Endstand ein. „Ich hebe ungern jemanden hervor, aber René war unser Spieler des Spiels“, lobte Göck den lauffreudigen Doppelpacker.

In der zweiten Minute der Nachspielzeit verpasste Mario Basyouni die Entscheidung. Auch er spielte Lengfelds Keeper aus, traf dann allerdings nur den Pfosten. „Das 4:2 hätte uns ganz schön beruhigt. So blieb es bis zum Schluss spannend“, meinte Göck, dessen Team mit jetzt 24 Punkten an einer Top-fünf-Platzierung kratzt. cpa