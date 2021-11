Eintracht Bürstadt blickt zum rettenden Ufer

Bürstadt. Nach den Duellen mit den Topteams VfR Fehlheim (0:5) und 1. FCA Darmstadt (2:4) strebt Eintracht Bürstadt zum Hinrundenabschluss in der Fußball-Gruppenliga drei Punkte an. Am Sonntag (16 Uhr) geht es zum SV Nauheim. Der SVN liegt mit 15 Punkten aus 16 Spielen auf dem rettenden 13. Platz. Mit einem Sieg könnte die Eintracht (zwölf Punkte) gleichziehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das letzte Spiel macht Mut. Wir haben einem starken Gegner in Unterzahl Paroli geboten. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie sich in keiner Phase aufgibt“, denkt Spielertrainer Benjamin Sigmund auch an die Riesenchance zum 3:3 gegen Arheilgen, nach der im Gegenzug das 2:4 fiel: „Einstellung, Kampf und Wille müssen genauso sein wie gegen den FCA Darmstadt. Dann ist in Nauheim sicher etwas drin.“

Spielertrainer Benjamin Sigmund fehlt der Eintracht auf dem Platz. © Berno Nix

Die unterschiedlichen Auftritte seiner Elf – bei Primus Fehlheim fügte sich die Eintracht ihrem Schicksal, gegen Arheilgen überraschte Bürstadt mit viel Power und seinem 2:0-Blitzstart – ordnet Sigmund so ein: „Unterm Strich haben wir zu wenig Spieler. Da muss Woche für Woche alles passen. Oft hat es über weite Strecken gepasst, bis am Ende die Luft gefehlt hat.“ Die letzten Gespräche stimmen den 42-Jährigen zuversichtlich: „Im Abstiegskampf müssen wir das, was fehlt, über den Willen überwinden. Ich denke, es ist jetzt auch bei den letzten Spielern angekommen, dass es eine Schippe mehr sein muss.“

Gegen Nauheim, das zuletzt mit einem 3:1 bei Mümling-Grumbach seinen ersten Dreier nach vier Niederlagen feierte, fallen Abwehrchef Sigmund (Gelb-Rot) und Stammtorwart Christian Steiner (Rot nach Notbremse gegen Fehlheim) aus. Florian Weiß hat Trainingsrückstand. Dafür kehren André Bandieramonte und Deniz Reiter zurück. Zudem hilft Daniele Caschetto aus. „Mit Fabio de Leo und Norman Harth ist Nauheim vorn stark“, weiß Sigmund. Sein Fehlen auf dem Platz bereitet dem Spielertrainer keine Sorgen: „Mit Mehmetcan Tutay und Marcell Gluth haben wir zwei Leute, die das gut machen werden.“ cpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2